Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết Kỳ họp).

Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (Ảnh: Media Quốc hội).

Đáng chú ý, trong số các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này, nhiều quy định hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm cơ chế tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song để cơ chế hậu kiểm phát huy hiệu quả trong thực tiễn thi hành luật, cần lưu ý những vấn đề gì?

Xây dựng được năng lực hậu kiểm thực chất

Trao đổi với Người Đưa Tin, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) bày tỏ ủng hộ chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong những lĩnh vực có đủ điều kiện.

Theo đại biểu, cách tiếp cận này giúp giảm thời gian, chi phí gia nhập thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý Nhà nước, mà là thay đổi phương thức quản lý. Khi giảm bớt việc thẩm định, phê duyệt trước, cơ quan quản lý phải có đủ năng lực để giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm sau đó.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (Ảnh: Media Quốc hội).

Do đó, theo đại biểu có ba vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, phải phân loại theo mức độ rủi ro, không áp dụng hậu kiểm một cách đồng loạt. Những lĩnh vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người, an toàn công cộng hoặc môi trường cần có cơ chế kiểm soát phù hợp.

"Chẳng hạn, đối với an toàn thực phẩm, cơ sở có nguy cơ cao phải được kiểm soát chặt chẽ hơn so với các hoạt động có mức độ rủi ro thấp. Việc lựa chọn tiền kiểm hay hậu kiểm phải dựa trên bản chất rủi ro của từng hoạt động, sản phẩm", đại biểu nêu ý kiến.

Thứ hai, đại biểu cho rằng phải xây dựng được năng lực hậu kiểm thực chất, đặc biệt là hệ thống dữ liệu, khả năng truy xuất nguồn gốc, đội ngũ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Nếu bỏ bớt thủ tục tiền kiểm nhưng không tăng cường năng lực giám sát thì rất dễ hình thành khoảng trống quản lý.

Thứ ba, cần quy định rõ trách nhiệm của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin tự công bố, tự đánh giá và việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời, cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, tránh tình trạng chỉ tăng chế tài đối với doanh nghiệp nhưng trách nhiệm quản lý lại không được xác định rõ.

Đại biểu Tú Anh nhấn mạnh rằng hậu kiểm cần được thực hiện dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, tránh biến thành những đợt thanh tra, kiểm tra dàn trải, chồng chéo, gây thêm chi phí cho doanh nghiệp.

Nếu chuyển từ xin phép trước sang kiểm tra thường xuyên, thiếu trọng tâm sau đó thì mục tiêu cải cách thủ tục hành chính sẽ không đạt được.

"Vì vậy, cùng với việc sửa đổi các quy định pháp luật, cần chuẩn bị đồng bộ các điều kiện thực thi để cơ chế hậu kiểm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm hiệu lực quản lý Nhà nước và bảo vệ quyền lợi của người dân", đại biểu Tú Anh nêu ý kiến.

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung (đoàn Tp.Hồ Chí Minh) cho rằng, cơ chế hậu kiểm có vai trò hết sức quan trọng. Việc chuyển sang cơ chế hậu kiểm sẽ tạo điều kiện thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả cơ chế này, các cơ quan chức năng cũng phải đối mặt với những yêu cầu và thách thức nhất định, nhất là trong việc chuẩn bị quy trình, bố trí nhân lực và trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Qua đó, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện, rà soát các khâu trong quy trình ban đầu, bảo đảm việc triển khai tuân thủ đúng các quy định đã đề ra.

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung tin tưởng, với sự nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng các bộ, ngành, công tác hậu kiểm sẽ được triển khai hiệu quả, đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Giám sát để luật sớm đi vào cuộc sống

Trong khi đó, ĐBQH Trần Mạnh Huy (đoàn Tp.Đà Nẵng) cho biết qua các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường, ông nhận thấy các đại biểu đặc biệt quan tâm đến những điểm nghẽn về thể chế, khả năng tổ chức thực thi chính sách, hiệu quả sử dụng nguồn lực và những vấn đề đang trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp.

Để chuyển các kiến nghị tại nghị trường thành hành động cụ thể, theo đại biểu cần tăng cường rà soát sự thống nhất giữa các luật ngay từ quá trình xây dựng chính sách; đánh giá đầy đủ những tác động phát sinh khi nhiều quy định được triển khai đồng thời.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn và kết quả cần đạt được đối với từng nhiệm vụ.

Từ góc độ khoa học, công nghệ, đại biểu cũng cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu để hỗ trợ rà soát pháp luật, nhận diện sớm nguy cơ chồng chéo, đánh giá tác động và nâng cao hiệu quả giám sát.

"Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện vẫn phải thuộc về con người và các cơ quan có thẩm quyền", đại biểu lưu ý.

Quan trọng hơn, cần đổi mới cách đánh giá kết quả thực thi chính sách. Chẳng hạn, chuyển đổi số không chỉ đo bằng số lượng nền tảng hay dữ liệu đã kết nối, mà phải đo được thời gian, chi phí người dân tiết kiệm được, khối lượng công việc thực sự giảm cho cán bộ và những thuận lợi mà doanh nghiệp nhận được.

"Điều quan trọng nhất là chuyển mạnh từ việc quan tâm chính sách quy định những gì sang việc chính sách có thực hiện được không, thực hiện đến đâu và người dân thực sự được hưởng lợi gì", đại biểu nêu quan điểm.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (Ảnh: Hoàng Bích).

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Tp.Hải Phòng) cho biết tại Kỳ họp thứ 2, dù khối lượng công việc lập pháp rất lớn nhưng các đại biểu Quốc hội đều rất tập trung.

Số lượng ý kiến thảo luận tại tổ rất lớn, đi thẳng vào từng điều khoản cụ thể; nhiều luật từ khi trình đến lúc thông qua cơ bản đều được chỉnh lý, có luật tăng thêm điều, có luật giảm điều. Tỉ lệ thông qua các đạo luật cơ bản đạt trên 90%, khẳng định chất lượng các dự án luật đã đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mở ra hướng sửa luật chỉ xác định nguyên tắc trong luật và giao Chính phủ quy định chi tiết để tăng tính linh hoạt, giúp quá trình làm luật thực chất và hiệu quả hơn.

Đại biểu cũng điểm lại nhiều chùm luật mang giá trị thiết thực như chùm luật về dữ liệu; đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản; hay những đạo luật "xương sống" như Luật Điện lực, Luật Biển, tài nguyên biển và hải đảo…

"Điều quan trọng nhất hiện nay là Quốc hội và các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát Chính phủ trong việc ban hành đồng thời các nghị định, thông tư quy định chi tiết, bảo đảm đúng tinh thần của luật để luật sớm đi vào cuộc sống", đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Đồng thời kỳ vọng khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực đồng thời với luật (nhiều luật có hiệu lực sớm nhất từ tháng 3/2027, có luật từ tháng 7/2027), các địa phương sẽ có đầy đủ hành lang pháp lý để triển khai, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP mỗi địa phương trên 10% và cả nước đạt đúng mục tiêu Trung ương đặt ra.