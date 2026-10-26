Toàn cảnh Tổ 15 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai và Vĩnh Long thảo luận tại tổ

Cải cách thủ tục phải đi đôi với kiểm soát an toàn

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) đồng tình với việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thủ tục cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cho phép doanh nghiệp lựa chọn kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng nếu có nhu cầu, nhằm chủ động phát hiện sai sót, hạn chế chi phí khắc phục sau này.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) phát biểu

Đại biểu đồng tình với việc bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, chuyển sang quản lý theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm kiểm tra, cảnh báo và thu hồi sản phẩm không bảo đảm chất lượng. Vụ việc sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy giả với số lượng lớn là hồi chuông cảnh báo cho thấy cần tăng cường kiểm soát, nhất là đối với thiết bị đã được trang bị tại cơ quan, trường học, chung cư và hộ gia đình.

Cùng quan tâm đến an toàn công trình, ĐBQH Lý Hương (Lào Cai) đề nghị làm rõ điều kiện nghiệm thu trước khi đưa công trình hạng mục, phương tiện giao thông vào sử dụng. Hồ sơ nghiệm thu phải chứng minh công trình đáp ứng thiết kế đã được thẩm định và các yêu cầu an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Chủ thể nghiệm thu cần thông báo kết quả cho cơ quan quản lý có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.

ĐBQH Lý Hương (Lào Cai) phát biểu

Đại biểu cũng đề nghị tổ chức hậu kiểm theo mức độ rủi ro, ưu tiên cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và chính quyền cấp xã trong theo dõi, phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, cần bảo đảm người mua, người thuê và người sử dụng công trình được tiếp cận thông tin về kết quả nghiệm thu, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể quy trình tiếp nhận thông tin, phân loại rủi ro, tổ chức kiểm tra và phối hợp xử lý; qua đó hạn chế việc nhiều cơ quan kiểm tra lặp lại cùng một nội dung, đồng thời bảo đảm những nguy cơ đã phát hiện được theo dõi, xử lý đến khi khắc phục.

Về quản lý công cụ hỗ trợ, ĐBQH Sùng A Lềnh (Lào Cai) đồng tình với việc bãi bỏ giấy phép kinh doanh riêng khi các điều kiện quản lý đã được bảo đảm bằng cơ chế khác. Tuy nhiên, cần bổ sung căn cứ thu hồi công cụ hỗ trợ khi doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện kinh doanh và trường hợp được yêu cầu khắc phục trong thời hạn cụ thể; quy định rõ trách nhiệm quản lý nguồn nhập, người mua và hàng tồn kho, nhưng không tái lập thủ tục cấp phép đã bãi bỏ.

ĐBQH Sùng A Lềnh (Lào Cai) phát biểu

Đại biểu cũng đề nghị xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn từ tiếp nhận đến bảo quản, xử lý. Việc đơn giản hóa hồ sơ phải đi đôi với cơ chế xác thực thông tin, tránh phát sinh rủi ro trong quản lý.

Bảo đảm nguồn lực phù hợp với điều kiện địa lý, hạ tầng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ĐBQH Nguyễn Văn Hạnh (Vĩnh Long) cho rằng việc nâng Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007 lên thành Luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đến nay, số lượng công trình được phê duyệt đưa vào danh mục mới có 14 cụm và tuyến công trình, chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu cần bảo vệ đối với các công trình liên quan đến an ninh quốc gia hiện nay.

ĐBQH Nguyễn Văn Hạnh (Vĩnh Long) phát biểu

Đại biểu đánh giá việc phân cấp thẩm quyền quyết định đưa công trình vào danh mục sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương chủ động hơn, nhất là với công trình quy mô nhỏ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ ban hành đồng bộ văn bản hướng dẫn, xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp để bảo đảm Luật được triển khai hiệu quả.

ĐBQH Tráng A Dương (Lào Cai) đề nghị bảo đảm nguồn lực phù hợp với điều kiện địa lý, hạ tầng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo. Các biện pháp bảo vệ cần hạn chế ảnh hưởng không cần thiết đến đất đai, nơi ở, sinh kế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, giải quyết đầy đủ kiến nghị và quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

ĐBQH Tráng A Dương (Lào Cai) phát biểu

ĐBQH Võ Văn Hội (Vĩnh Long) đề nghị nghiên cứu tiêu chí xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo mức độ ảnh hưởng thực tế, không chỉ căn cứ phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trở lên. Bởi có công trình nằm trên địa bàn một tỉnh nhưng sự cố có thể gây ảnh hưởng liên vùng, tác động đến an ninh quốc gia.

ĐBQH Võ Văn Hội (Vĩnh Long) phát biểu

Liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công trình, đại biểu đề nghị bổ sung quy định yêu cầu cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công trình phải có phương án phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn. Theo đại biểu, lực lượng bảo vệ tại chỗ khó có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong các tình huống phức tạp, do đó cần tăng cường cơ chế phối hợp, sẵn sàng chi viện, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm an toàn cho công trình.