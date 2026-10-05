Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS, TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước khát vọng phát triển rất lớn với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Để đạt được tốc độ này, nền kinh tế không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng chiều rộng mà bắt buộc phải chuyển sang chiều sâu, lấy năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng làm động lực cốt lõi.

Chủ tịch VCCI, PGS,TS Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn, cho rằng cần biến phát triển bền vững thành động lực của tăng trưởng.

Đứng trước yêu cầu cấp thiết đó, Chủ tịch VCCI đề xuất 4 dịch chuyển chiến lược quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý cần tập trung thảo luận, triển khai.

Một là chuyển từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực sang dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng lao động, vốn và nguyên liệu thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và quản trị hiện đại.

Hai là chuyển từ "tuân thủ thụ động" sang "chủ động tạo lợi thế" trong chuyển đổi xanh. Xem các tiêu chuẩn xanh và cam kết Net Zero 2050 là khoản đầu tư cho tương lai, mở rộng cánh cửa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ba là chuyển từ phát triển riêng lẻ sang kết nối chuỗi giá trị. Xây dựng hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, viện - trường và các tổ chức tài chính.

Bốn là chuyển từ "thực hiện chính sách" sang "đồng kiến tạo phát triển". Nhà nước và doanh nghiệp cùng xây dựng môi trường thể chế minh bạch, ổn định và dễ dự báo.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Đặc biệt, PGS,TS Hồ Sỹ Hùng cho biết, diễn đàn nhấn mạnh vai trò trung tâm của các địa phương như những "chủ thể kiến tạo phát triển". Với phương châm "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", các tỉnh, thành phố đóng vai trò trực tiếp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và đồng hành cùng doanh nghiệp.

PGS,TS Hồ Sỹ Hùng khẳng định: "Không lựa chọn giữa tăng trưởng và phát triển bền vững, mà hãy biến phát triển bền vững thành động lực của tăng trưởng. Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, mà là một hành trình chung nơi Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, trên cơ sở động lực là khoa học công nghệ và toàn xã hội cùng tham gia".