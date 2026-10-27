Chuyển từ 'quản lý hồ sơ' sang 'quản lý, phục vụ dựa trên dữ liệu'

Hoạt động giao dịch tại Bộ phận Một cửa, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê. Ảnh: TRỌNG HUY

Tái sử dụng dữ liệu trên hệ thống

Thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Chủ tịch UBND thành phố ban hành các quyết định bãi bỏ 12 thủ tục hành chính đặc thù, góp phần tinh gọn thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, trong tháng 9/2026, UBND thành phố ban hành 3 quyết định phê duyệt phương án đối với 2 thủ tục thuộc Sở Xây dựng; 9 thủ tục thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và 1 thủ tục thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Điểm chung của các phương án là rà soát từng thành phần hồ sơ, xác định thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu và đủ điều kiện khai thác để thay thế giấy tờ, đồng thời tái cấu trúc quy trình giải quyết trên môi trường điện tử.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thông tin về thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí và tình trạng xử lý hồ sơ từng bước được công khai trên môi trường điện tử, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Theo đại diện một chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố, triển khai chỉ đạo của thành phố về cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trên cơ sở khai thác dữ liệu, hiện đơn vị đang rà soát, cập nhật lại các phần mềm chuyên môn liên quan để thống nhất, đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung.

Trên cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đơn vị sẽ hoàn toàn giải quyết thủ tục hành chính liên quan trên môi trường mạng mà không yêu cầu người dân nộp lại thành phần hồ sơ đã được số hóa, cập nhật trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số phần mềm chưa cập nhật đồng bộ hoàn thiện sau sáp nhập đơn vị hành chính, nên đơn vị tiếp tục cập nhật, hoàn thiện, đồng bộ.

Điểm cốt lõi là chuyển từ cách làm “người dân cung cấp giấy tờ - cơ quan nhà nước kiểm tra” sang “cơ quan nhà nước chủ động khai thác, kiểm tra và sử dụng dữ liệu” theo quy định, qua đó giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tin từ Sở Nội vụ cho biết, trong quý III/2026, thành phố rà soát, thống kê và công bố danh mục 316 thủ tục hành chính nội bộ, trong đó đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 155/316 thủ tục hành chính, đạt 49,05%, và đã thực thi xong 99 thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã rà soát, bảo đảm trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp hoàn thiện, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố; hướng dẫn, tổng hợp kết quả cắt giảm, đơn giản hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến và tái sử dụng dữ liệu...

Hoạt động giao dịch tại Bộ phận Một cửa, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Hơn 99% người dân hài lòng

Anh N.V.Hai (trú phường Thanh Khê) đến bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê làm hồ sơ khai sinh cho con. Do anh đăng ký kết hôn tại phường nên dữ liệu hồ sơ của vợ chồng anh được cán bộ Một cửa cập nhật, số hóa. Lần này đi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, những thành phần hồ sơ đã được cập nhật, anh Hai không phải khai lại, mà chỉ bổ sung các thông tin mới nhất để hoàn thiện thủ tục.

“Mọi người cũng hơi bất ngờ, dù có nghe qua là việc tái sử dụng dữ liệu gì đấy. Nhưng qua thực tế làm thủ tục thì mới hiểu rõ việc cắt giảm quy trình, thủ tục do đã được lưu giữ dữ liệu hồ sơ trong lần nộp hồ sơ trước đó. Quả là tiện lợi”, anh Hai nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trung Sơn, thành phố xác định nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là một trong những yêu cầu trọng tâm trong cải cách thủ tục hành chính và tổ chức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí và tình trạng xử lý hồ sơ từng bước được công khai trên môi trường điện tử, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát quá trình giải quyết. Qua theo dõi, mức độ hài lòng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các quầy đạt trên 99%.

Thành phố từng bước chuyển từ phương thức chủ yếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ sang chủ động hướng dẫn, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Sơn cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính hướng đến phục vụ người dân, tổ chức, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hóa quy trình, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.