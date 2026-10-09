Chuyển từ nắm bắt sang nắm chắc, phân tích và dự báo

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong quý III, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và các kỳ họp HĐND tỉnh; phấn khởi khi nhiều sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức thành công.

Dư luận cũng quan tâm đến việc sắp xếp trường, lớp, sách giáo khoa, tổ chức ăn bán trú cho học sinh; bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông.

Trong quý, đội ngũ cộng tác viên đã phản ánh gần 60 vấn đề, trong đó hơn 30 vấn đề đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, xử lý kịp thời.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cộng tác viên báo cáo bổ sung, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm, như: Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tình hình dịch tả lợn châu Phi; xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã ATK...

Phát biểu kết luận Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cộng tác viên thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh tranh luận trên mạng xã hội phải báo cáo ngay khi phát hiện.

Ban đã xây dựng dự thảo Quy định nắm bắt, xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành.

Cùng với đó, cộng tác viên cần chuyển mạnh từ “nắm bắt” sang “nắm chắc, phân tích và dự báo”; phân biệt rõ thông tin đã kiểm chứng với ý kiến, nhận định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác dư luận xã hội.

Mục tiêu quan trọng nhất là phát hiện sớm, báo cáo sớm, tham mưu xử lý sớm, không đề vấn đề nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.