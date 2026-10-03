Chuyển tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh

Khám sớm để chủ động chăm sóc sức khoẻ

Tại xã Hoà Bình, những buổi khám sức khoẻ định kỳ đang trở thành cơ hội để người dân kiểm tra sức khoẻ ngay tại địa phương, được bác sĩ tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp. Không chỉ giúp phát hiện sớm những bất thường, khám định kỳ còn góp phần hình thành thói quen chủ động theo dõi sức khoẻ, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện triệu chứng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ (người đứng bìa phải), thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ và người dân xã Hoà Bình đến khám sàng lọc sức khoẻ.

Bà Dương Thị Định, ấp Láng Giài A, xã Hoà Bình, chia sẻ: “Bác sĩ khám tận tình, chu đáo và hướng dẫn rất kỹ. Tôi cố gắng duy trì việc khám sức khoẻ định kỳ để chủ động chăm sóc sức khoẻ. Được khám ngay tại địa phương như thế này rất thuận tiện cho người dân”.

Với những người có bệnh nền, khám định kỳ càng có ý nghĩa trong việc theo dõi sức khoẻ, nhận diện sớm nguy cơ và có hướng can thiệp phù hợp. Bà Trương Kim Tuyết, cũng ở ấp Láng Giài, đang có nhiều bệnh lý, theo đó việc được khám và tư vấn ngay tại địa phương giúp bà yên tâm hơn.

“

Tôi mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, thoái hoá cột sống cổ. Qua chụp X-quang còn phát hiện gai cột sống và thoát vị đĩa đệm nên tôi cũng khá lo lắng. May mắn là được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn tận tình. Khám ngay tại địa phương giúp tôi không phải đi xa, giảm thời gian chờ đợi

”, bà Tuyết nói.

Từ một lần khám, nhiều nguy cơ sức khoẻ có thể được nhận diện sớm. Quan trọng hơn, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ góp phần hình thành thói quen chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Đưa sàng lọc đến gần với từng người dân

Từ sự thay đổi trong nhận thức của người dân, ngành Y tế Cà Mau đang từng bước đổi mới cách tiếp cận, chuyển trọng tâm từ điều trị khi bệnh đã phát sinh sang chủ động sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm.

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát động ra quân cao điểm 45 ngày, đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Cà Mau có gần 81% người dân được thăm khám sức khoẻ định kỳ. Tỉnh đang triển khai đợt cao điểm 45 ngày, phấn đấu đến hết tháng 10 hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khoẻ ít nhất một lần trong năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, khám sức khoẻ không chỉ dừng ở kiểm tra ban đầu mà quan trọng hơn là thông qua sàng lọc, phát hiện bệnh để người dân được tiếp cận điều trị chuyên sâu.

Chúng tôi mong muốn mỗi người dân được khám sức khoẻ ít nhất một lần trong năm. Qua đó, ngành y tế có thể sàng lọc, phát hiện bệnh sớm để có hướng tư vấn, điều trị phù hợp. Những trường hợp cần điều trị chuyên sâu sẽ được kết nối với các bệnh viện, trường đại học y khoa ở các Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ để hỗ trợ tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Đáng chú ý, hoạt động khám sức khoẻ không chỉ tập trung tại trạm y tế mà còn được triển khai đến từng khóm, ấp, khu dân cư. Đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại, các tổ y, bác sĩ sẽ đến tận nhà thăm khám và cấp thuốc miễn phí.

Cách làm này đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, đồng thời giúp các nhóm có nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ kịp thời.

Đội ngũ y, bác sĩ đến từng khóm, ấp, khu dân cư khám sàng lọc sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Từ kết quả triển khai năm 2026, Cà Mau tiếp tục hướng đến việc gắn khám sàng lọc với điều trị phù hợp ở từng địa bàn; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân, nhất là những người có bệnh nền, bệnh mạn tính, hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

Phòng bệnh vì thế không còn là câu chuyện của riêng ngành y tế. Khi người dân chủ động kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ chủ động phát hiện nguy cơ và hệ thống y tế chủ động tìm đến cộng đồng, công tác chăm sóc sức khoẻ được đặt trên một nền tảng mới: phát hiện sớm hơn, can thiệp sớm hơn và phòng bệnh hiệu quả hơn./.