Chuyển tư duy thực hiện các dự án trọng điểm

Thi công Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai.

Với vai trò đó, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác là yêu cầu cấp thiết, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ

Cuối tháng 9-2026, các dự án: cầu Cát Lái, cầu Long Hưng chính thức được khởi công xây dựng. Đây là những công trình hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai; đồng thời phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Trước đó, trong những tháng đầu năm 2026, hàng loạt dự án trọng điểm khác trên địa bàn thành phố cũng được khởi công như: đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh; đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào; các tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành gồm: 769, 773, 770B… Ngay sau lễ khởi công, các đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai công việc.

“Không để tình trạng dự án đã được xác định là trọng điểm nhưng cách tổ chức thực hiện vẫn theo quy trình, tiến độ thông thường”. Phó Bí thư Thành ủy VÕ TẤN ÐỨC

Theo ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, tại Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai thuộc Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu đang thực hiện 4 gói thầu xây lắp. Các đơn vị liên quan cũng đã bàn giao khoảng 280ha mặt bằng giai đoạn 1 để phục vụ thi công.

Tương tự, sau khi khởi công vào tháng 7-2026, các dự án: nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: 769, 773 và xây dựng đường 770B cũng đang được các nhà thầu triển khai với hàng chục mũi thi công.

Tuy nhiên, tiến độ các dự án trọng điểm vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Điển hình là 3 dự án nâng cấp, mở rộng và xây dựng các tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành. Theo kế hoạch, các dự án phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9-2026, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành mục tiêu này.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố cho rằng: Qua thực tế triển khai, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khâu quyết định tiến độ của nhiều dự án.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Ngày 22-10, trong chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm gồm: cầu Mã Đà; đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào và đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đánh giá tiến độ triển khai các dự án còn chậm. Những vướng mắc chủ yếu ở các khâu hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng, xử lý bãi đổ thải, bố trí tái định cư và điều chỉnh dự án.

Trước tình hình đó, đồng chí Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc triển khai thực hiện các dự án, khắc phục tình trạng chậm trễ. “Chậm ở khâu nào thì phải tăng tốc trở lại ở khâu đó” - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, các công trình, dự án trọng điểm góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối vùng, khai thác hiệu quả Sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị liên quan phải chuyển mạnh từ tư duy “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ”. Đối với các công trình, dự án trọng điểm, thời gian chính là nguồn lực. “Chậm một tháng không chỉ là chậm tiến độ một dự án mà còn làm chậm giải ngân vốn, chậm đưa đất đai và hạ tầng vào khai thác, chậm thu hút đầu tư và ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố” - Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh.