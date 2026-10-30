Chuyển từ chủ trương sang thực thi

Báo cáo của Chính phủ tại Phiên khai mạc Kỳ họp cho thấy, dù bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh vượt dự báo nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động. Đồng thời quyết liệt đổi mới căn bản phương thức làm việc, tổ chức thực hiện theo hướng khoa học, hợp lý, hiệu quả; chủ động nhận diện, xử lý ngay các vấn đề đột xuất, phát sinh nên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với dự kiến 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các động lực tăng trưởng truyền thống được tập trung đẩy mạnh, các động lực mới bước đầu được thúc đẩy.

Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; kiến tạo thể chế phát triển, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi. Kết cấu hạ tầng chiến lược phát triển đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực gắn với giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức. Đó là điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao, huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế. Việc tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ cho tăng năng suất, năng lực quản trị, đổi mới mô hình phát triển cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa...

Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.

Để thực hiện được mục tiêu này, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần quyết liệt thực thi nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các nhiệm vụ đã đề ra phải được triển khai nghiêm túc theo phương châm chuyển mạnh từ "chủ trương" sang "thực thi". Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, tiến độ, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ làm căn cứ đánh giá người đứng đầu.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất tương xứng. Đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tiếp tục tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và cơ hội tiếp cận nguồn lực bình đẳng. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số, kết nối với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI.

Đặc biệt, phải tháo gỡ quyết liệt hơn nữa các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Các giải pháp mà Chính phủ đề ra cần được cụ thể hóa thông qua những chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện tại từng bộ, ngành, địa phương.