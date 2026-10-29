Chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi thu hồi đất

Ngày 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chặt chẽ trong thu hồi đất, đổi mới tư duy bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thiện các quy định về tài chính đất đai, giá đất.

Bảo đảm chặt chẽ trong thu hồi đất, cải thiện đời sống người dân

Giải trình về nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Dự thảo luật quy định việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, cùng các nghị quyết khác có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, các quy định được xây dựng theo hướng bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lạm dụng việc thu hồi đất, đồng thời không tạo ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Đáng chú ý, dự thảo luật đã tiếp thu, thể chế hóa rõ quan điểm chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: “Dự thảo cũng thể hiện rõ quan điểm chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi”.

Cách tiếp cận này đặt yêu cầu không chỉ giải quyết vấn đề bồi thường đối với đất đai, tài sản bị thu hồi mà còn phải quan tâm đến điều kiện sống, nơi ở và sinh kế của người dân, hướng tới bảo đảm cuộc sống của người dân sau khi thực hiện thu hồi đất.

Liên quan đến việc sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội, thay vì luật hóa ngay nội dung này trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Một số đại biểu nêu ý kiến tại phiên họp.

Đối với quy định về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo luật tiếp tục xác định Nhà nước quyết định giá đất. Giá đất được xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, không quy định giá đất cụ thể.

Theo phương án được đề xuất, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành, áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Giao Chính phủ quy định về công chứng, chứng thực phù hợp lộ trình chuyển đổi số

Về công chứng, chứng thực, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, Chính phủ đề xuất quy định tại dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ quy định các loại hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất phải công chứng, chứng thực.

Việc quy định cụ thể sẽ được thực hiện theo hướng phù hợp với lộ trình chuyển đổi số và kết nối liên thông dữ liệu trong quản lý đất đai.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, phương án này vừa bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, vừa tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, giảm thủ tục tuân thủ cho người dân.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đồng thời, quy định cũng hướng tới sự phù hợp với lộ trình chuyển đổi số, khả năng kết nối liên thông dữ liệu và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhưng vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Các nội dung giải trình của Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng tập trung vào những vấn đề quan trọng của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến phương thức xác định giá đất và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới hoàn thiện quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.