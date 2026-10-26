Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế - chia sẻ về những kết quả nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

* Thưa ông, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngành Y tế Gia Lai đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Kết quả quan trọng nhất là từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời chuyển trọng tâm từ điều trị sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Đến ngày 30-9-2026, toàn tỉnh có hơn 3,087 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 96%, vượt mục tiêu trên 95% được giao cho năm 2026.

Số giường bệnh đạt 35,1 giường/1 vạn dân, cao hơn 0,3 giường so với kế hoạch; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi là 15%, thấp hơn mục tiêu 19,6%. Mức độ hài lòng của người bệnh trong quý III/2026 đạt 93,3% đối với nội trú và 95,8% đối với ngoại trú.

Trong chăm sóc sức khỏe chủ động, đến ngày 15-10-2026, toàn tỉnh có hơn 2,3 triệu người được khám sức khỏe, khám định kỳ và khám chữa bệnh BHYT, tương ứng 72,3% dân số.

Việc khám sức khỏe được triển khai theo từng nhóm đối tượng, với sự phối hợp của chính quyền cơ sở, trường học, đơn vị sử dụng lao động và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, đã khám sức khỏe cho 87.269 người thuộc nhóm đối tượng do UBND cấp xã phê duyệt; 73.315 lượt người lao động được khám định kỳ; hơn 680 nghìn/hơn 742 nghìn học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học, đạt khoảng 91,6%.

Công tác quản lý sức khỏe lâu dài cũng được chú trọng. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đang quản lý thông tin của hơn 2,186 triệu người; đến ngày 20.9.2026, có hơn

907 nghìn sổ sức khỏe điện tử được cập nhật trên VNeID. Toàn tỉnh đang quản lý, điều trị 62.186 người tăng huyết áp và 22.787 người mắc đái tháo đường.

Đến ngày 15-10-2026, toàn tỉnh có hơn 2,3 triệu người được khám sức khỏe, khám định kỳ và khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: N.N

* Y tế cơ sở được xác định là nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năng lực của các trạm y tế xã, phường tại Gia Lai được cải thiện ra sao?

- Từ ngày 1-1-2026, tỉnh chuyển 135 trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, với mạng lưới 369 điểm trạm tiếp tục được duy trì. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc duy trì các điểm phục vụ giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu, tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh có 131/135 trạm y tế có bác sĩ cơ hữu; 4 trạm y tế còn lại được hỗ trợ bằng hình thức luân phiên bác sĩ. Từ ngày 1-7-2026 đến thời điểm báo cáo, ngành đã thực hiện 38 lượt luân phiên với 36 bác sĩ tại 30 xã, phường, trong đó có 5 bác sĩ hỗ trợ 4 trạm chưa có bác sĩ cơ hữu.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định và nâng cao chất lượng chuyên môn, ngành tiếp tục ưu tiên tuyển dụng, bổ sung bác sĩ cơ hữu, đào tạo y học gia đình và kiện toàn hoạt động của y tế cơ sở.

Mục tiêu không chỉ là bảo đảm đủ nhân lực mà còn nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sức khỏe người dân ngay tại nơi cư trú, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, hướng tới mục tiêu không sử dụng bệnh án giấy từ ngày 1-1-2027. Ảnh: N.N

* Thời gian tới, Sở Y tế ưu tiên những nhiệm vụ đột phá nào để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW?

- Ngành Y tế Gia Lai tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: Chủ động phòng bệnh; củng cố y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý dữ liệu sức khỏe.

Trước mắt, ngành tiếp tục triển khai khám sức khỏe tại 12 xã thuộc kế hoạch ưu tiên, khám cho trẻ dưới 6 tuổi và kiểm tra sức khỏe học sinh trong tháng 10-2026; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong tháng 11-2026.

Đồng thời, tăng cường tiêm bù, tiêm vét, hướng tới tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ từ 95% trở lên và chủ động kiểm soát các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, bệnh dại, tay chân miệng.

Về y tế cơ sở, ngành phấn đấu duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, từng bước bổ sung bác sĩ cơ hữu tại những nơi còn thiếu, đào tạo y học gia đình và hoàn thiện mô hình hoạt động.

Dự án xây dựng 25 trạm y tế tại khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với kinh phí dự kiến 300 tỷ đồng, đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ngành sẽ phối hợp hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch và cân đối nguồn lực để triển khai theo quy định.

Trong chuyển đổi số, 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở đã triển khai bệnh án điện tử ở mức cơ bản. Ngành đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng, ký số và kết nối dữ liệu, hướng tới mục tiêu không sử dụng bệnh án giấy từ ngày 1-1-2027 theo kế hoạch.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đạt 36,4 giường bệnh và 10,5 bác sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ BHYT ít nhất 98%; 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế và tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế trên 20%.

Để đạt được các mục tiêu này, bên cạnh sự chủ động của ngành y tế, rất cần sự phối hợp của chính quyền địa phương, các ngành liên quan và sự tham gia của người dân.

Điều quan trọng là các chính sách phải chuyển thành những dịch vụ thiết thực, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, thuận lợi hơn và liên tục hơn.

* Xin cảm ơn ông!