Chế biến bạch tuộc xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. (Ảnh: TRẦN VIỆT)

Tuy nhiên, một phương thức phát triển phù hợp ở giai đoạn trước chưa chắc đã đáp ứng được đòi hỏi của giai đoạn tiếp theo.

Tại hội thảo lấy ý kiến về Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Công thương vừa tổ chức, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xuất, nhập khẩu. Bởi lẽ, khi kim ngạch xuất khẩu tăng cao, có thể chưa đồng nghĩa với năng lực nội sinh được cải thiện tương ứng. Hơn nữa, khi một nền kinh tế có thể đạt quy mô giao thương lớn, nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu, linh kiện, công nghệ và thiết kế từ bên ngoài. Vì vậy, cần nhìn nhận xuất khẩu không chỉ qua những con số cuối cùng mà còn qua cách thức tạo ra: hàng hóa được sản xuất bằng công nghệ nào, doanh nghiệp Việt Nam đảm nhiệm những công đoạn gì, giá trị gia tăng được giữ lại ở đâu…?

Dự thảo Chiến lược đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2026-2030 dự kiến tăng 15-16%/năm, nhập khẩu tăng 12-13%/năm...; đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 10 quốc gia có kim ngạch xuất, nhập khẩu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khi đặt mục tiêu càng cao thì đòi hỏi cách tiếp cận phải toàn diện, bởi nếu năng lực sản xuất trong nước không được nâng lên tương ứng, tăng trưởng có thể phải trả giá bằng sự phụ thuộc kéo dài vào các nguồn lực bên ngoài.

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phản ánh, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ vẫn hoạt động theo phương thức gia công cho khách hàng nước ngoài. Gia công có thể là bước đi cần thiết để tích lũy kinh nghiệm và tham gia chuỗi cung ứng quốc tế… Song nếu kéo dài quá lâu ở những công đoạn có giá trị gia tăng thấp, doanh nghiệp sẽ khó chủ động trước biến động thị trường, khó xây dựng thương hiệu và dễ bị chi phối về giá cả.

Do đó, doanh nghiệp cần từng bước tiến lên những công đoạn có giá trị cao hơn: thiết kế sản phẩm, phát triển mẫu mã, làm chủ quy trình công nghệ, xây dựng thương hiệu và trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần xác định rõ những khâu có khả năng làm chủ và tập trung ưu tiên đầu tư.

Dự thảo Chiến lược đặt chỉ tiêu nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước lên khoảng 28-30% vào năm 2030 và 38-40% vào năm 2045. Để các chỉ tiêu nêu trên trở thành hiện thực, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực riêng lẻ của từng doanh nghiệp. Bởi điểm nghẽn đang nằm ở năng lực công nghiệp hỗ trợ, khả năng cung ứng nguyên phụ liệu, trình độ công nghệ và mức độ liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài. Phát triển công nghiệp hỗ trợ phải được xem là nhiệm vụ nền tảng, cùng với đó, nhập khẩu máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại chỉ thật sự hiệu quả khi đi cùng khả năng tiếp nhận, vận hành, cải tiến và từng bước làm chủ. Đích đến không phải là hạn chế nhập khẩu bằng mọi giá mà chính là cần dùng nguồn lực bên ngoài để nâng cao năng lực bên trong.

Theo đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, chiến lược cần xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, giải pháp; cụ thể hóa thành chương trình hành động có lộ trình và sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Nếu doanh nghiệp thiếu vốn và công nghệ, thì cơ chế hỗ trợ phải giải quyết được trở ngại ấy.

Một số chuyên gia kinh tế khuyến nghị, để đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu từ 15-16%/năm, đi kèm với yêu cầu tăng trưởng thực chất, thì Chiến lược xuất, nhập khẩu giai đoạn mới phải cập nhật những giải pháp, nhiệm vụ đột phá mới, gắn với đổi mới mạnh mẽ năng lực sản xuất, khơi thông năng lực vận tải, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu.

Thị trường thế giới luôn biến động, bên cạnh dự báo thị trường và ứng phó các biện pháp phòng vệ thương mại thì chiến lược cũng cần có cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ và điều chỉnh giải pháp phù hợp, giữ vững mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực nội sinh và chất lượng tăng trưởng.