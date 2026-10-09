Chuyển trọng tâm quản lý đào tạo y khoa từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phối hợp với Vụ Pháp chế và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội thảo "Đảm bảo chất lượng đào tạo liên tục và đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn cho cán bộ y tế". Hội thảo nhằm quán triệt các quy định pháp lý, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thủ tục hành chính, giao quyền chủ động cho các đơn vị và tăng cường công tác hậu kiểm.

Các đại biểu tham dự hội thảo "Đảm bảo chất lượng đào tạo liên tục và đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn cho cán bộ y tế" diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Trần Minh

Phân định rõ khung pháp lý, chuẩn hóa hoạt động đào tạo

Phát biểu khai mạc và định hướng chỉ đạo hội thảo, TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) ghi nhận những đóng góp tích cực của công tác đào tạo liên tục trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn vị tổ chức chưa đúng chức năng nhiệm vụ và chưa tuân thủ các quy định hiện hành.

Theo TS.BS Nguyễn Ngô Quang, yêu cầu tiên quyết hiện nay là các cơ sở đào tạo phải phân định rạch ròi về mặt pháp lý. Cục trưởng nhấn mạnh: "Đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME) và đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn có mục đích, đối tượng tham gia và sản phẩm pháp lý hoàn toàn khác nhau. Tuyệt đối không được đồng nhất việc tổ chức đào tạo liên tục cấp Giấy chứng nhận CME với việc đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn".

TS.BS Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu khai mạc và định hướng chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Trần Minh

Cụ thể, khung pháp lý được phân định rõ thành ba nhóm: Đào tạo liên tục nói chung thực hiện theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT và Thông tư số 26/2020/TT-BYT nhằm bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực chuyên môn; hoạt động CME áp dụng trực tiếp cho người hành nghề khám chữa bệnh theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT với yêu cầu bắt buộc tích lũy tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 05 năm liên tục để duy trì Giấy phép hành nghề; trong khi đó, đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn theo Điều 12 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP là căn cứ chứng minh năng lực thực hiện một kỹ thuật chuyên môn cụ thể.

Liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng, Cục trưởng trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo cho biết, Quyết định số 2546/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 10/8/2026 đánh dấu bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt từ đánh giá "hồ sơ" hình thức sang hệ thống minh chứng toàn diện dựa trên 08 tiêu chuẩn, 31 tiêu chí cấu trúc thành 05 trụ cột cốt lõi: cơ sở vật chất và thực hành; đội ngũ giảng viên; chương trình đào tạo; tài liệu đào tạo; cùng công tác quản lý, điều hành.

Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo khẳng định: "Nguyên tắc quản lý thống nhất là không đặt thêm điều kiện hay thủ tục ngoài quy định. Tuy nhiên, tự chủ phải luôn đi đôi với trách nhiệm giải trình. Cơ sở chủ động tổ chức theo pháp luật nhưng bắt buộc phải công khai kế hoạch, lưu giữ đầy đủ dữ liệu và chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng đầu ra.

Định hướng hậu kiểm tới đây sẽ tập trung kiểm tra theo nhóm nguy cơ, đi sâu xem xét năng lực thực tế của học viên và tác động trực tiếp đến an toàn người bệnh thông qua chu trình khép kín: Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến".

Tiếp nối các định hướng chỉ đạo, ThS. Phạm Ngọc Bằng (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế) trình bày báo cáo chi tiết, hệ thống hóa toàn diện các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý trong công tác bảo đảm chất lượng. Báo cáo đã chỉ rõ bức tranh toàn cảnh thông qua việc phân tích các nhóm vấn đề trọng tâm, từ việc hệ thống hóa 4 văn bản cốt lõi và vạch rõ ranh giới áp dụng cho đến việc cụ thể hóa Quyết định số 2546/QĐ-BYT.

Báo cáo nhấn mạnh việc vận hành đồng bộ 5 trụ cột cốt lõi và khẳng định phương thức quản lý nay đã chuyển dịch từ kiểm tra hình thức dựa trên việc đủ hồ sơ sang đánh giá thực chất bằng chu trình PDCA xuyên suốt từ đầu vào, quá trình đào tạo đến kết quả ứng dụng nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Đại diện các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý y tế Trung ương và địa phương trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh; Trần Minh

Nâng chuẩn chất lượng toàn diện và giải pháp từ thực tiễn cơ sở

Về công tác quản lý đào tạo và cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn tại địa phương, báo cáo tại hội thảo, PGS.TS Doãn Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, trên địa bàn Thủ đô với quy mô hơn 5.000 cơ sở khám chữa bệnh và khoảng 19.000 bác sĩ, điểm nghẽn cốt lõi không nằm ở việc thiếu các khóa học, mà thiếu một chuỗi quản trị năng lực liền mạch. Từ thực tiễn đó, Sở Y tế Hà Nội kiến nghị chuyển trọng tâm quản lý từ số lượng lớp học sang quản trị năng lực thực chất, đồng thời xây dựng Đề án "Hộ chiếu năng lực số".

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, TS.BS Vũ Việt Hằng, Phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ chia sẻ kinh nghiệm vận hành hơn 550 chương trình đào tạo, phát triển các mô hình chuyên sâu kết hợp đa chuyên ngành, tăng cường thực hành trên labo mô phỏng và số hóa toàn diện quy trình quản lý, khảo thí, cấp chứng chỉ.

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp tâm huyết từ các cơ quan và đơn vị như Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bệnh viện A Thái Nguyên, Vụ Pháp chế, Cục Y tế (Bộ Công an) và Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Trường Đại học Phenikaa…, qua đó làm rõ thêm các vướng mắc về định mức kinh tế kỹ thuật, thù lao giảng viên cũng như sự cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đào tạo liên tục để liên thông toàn quốc giữa khối dân sự, quân y và y tế công an.

Đoàn chủ tọa điều hành hội thảo và tiếp thu các ý kiến thảo luận từ đại biểu. Ảnh; Trần Minh

Phát biểu bế mạc hội thảo, TS.BS Nguyễn Ngô Quang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đối với công tác nâng cao chất lượng đào tạo liên tục và đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho ngành y tế.

Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo khẳng định, hệ thống hành lang pháp lý - từ Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định 96 đến các thông tư hướng dẫn và Quyết định 2546 đã cơ bản hoàn chỉnh, tạo khuôn khổ vững chắc để các đơn vị tổ chức triển khai.

Quán triệt chủ trương phân cấp, phân quyền của Chính phủ và Bộ Y tế, Cục trưởng nhấn mạnh việc giao quyền tự chủ gắn liền với trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời bãi bỏ hoàn toàn cơ chế tiền kiểm để chuyển sang hậu kiểm. Tự chủ phải đi đôi với tuân thủ, chịu trách nhiệm giải trình và có hồ sơ minh chứng rõ ràng.

Về các kiến nghị tại hội thảo, lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tiếp thu và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: "Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành và các hội chuyên ngành để rà soát, sớm xây dựng khung chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục đóng vai trò đầu mối phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội cùng các cơ quan liên quan để khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đào tạo liên tục, đảm bảo liên thông dữ liệu trên toàn quốc giữa khối dân sự, quân y và y tế công an.

Cục cũng sẽ sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về xây dựng chương trình đào tạo liên tục và chương trình cho giảng viên lâm sàng, qua đó củng cố vai trò quyết định của thủ trưởng các đơn vị trong việc bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực y tế".