Chuyến trở lại nước Anh của cựu HLV Man Utd thành cơn 'ác mộng'

Chuyến trở lại nước Anh của HLV Ruben Amorim biến thành cơn ác mộng, khi AC Milan liên tiếp trả giá vì những sai lầm cá nhân. Đội bóng Ý nhận 2 bàn thua từ chấm phạt đền và mất thủ môn số 1 chỉ trong 32 phút đầu trên sân Vitality.

Bournemouth mở tỷ số ngay phút 8, sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định hậu vệ Koni De Winter dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Tiền đạo Justin Kluivert dễ dàng đánh bại thủ môn Mike Maignan từ khoảng cách 11m.

Khi AC Milan đang tìm cách gỡ hòa, thủ thành người Pháp lại khiến tình thế thêm tồi tệ. Phút 28, trong lúc Bournemouth chuẩn bị đá phạt góc, thủ môn Maignan bất ngờ dùng 2 tay đẩy vào mặt tiền vệ Tyler Adams. Trọng tài Vassilis Fotias lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời cho đội chủ nhà hưởng thêm quả phạt đền.

Thủ môn Mike Maignan bị truất quyền thi đấu sau khi đẩy 2 tay vào mặt Tyler Adams trong trận AC Milan thua Bournemouth 3-0 hôm 23/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: TNT Sports.

HLV Ruben Amorim phản đối quyết liệt quyết định này của trọng tài. Thiếu người, AC Milan thua thảm đối thủ 0-3. Ảnh: Reuters.

Quyết định ấy khiến HLV Ruben Amorim nổi giận, liên tục phản đối tổ trọng tài bên đường biên. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên án phạt. Tiền vệ Tyler Adams cũng nhận thẻ vàng vì tham gia vào vụ va chạm.

Tình thế buộc cựu HLV Man Utd phải đưa thủ môn dự bị Lorenzo Torriani vào sân và nhiệm vụ đầu tiên của anh là phải đối mặt quả phạt đền.

Tiền vệ Marcus Tavernier không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32. Từ chỗ bị dẫn 1 bàn, AC Milan phải bước vào phần còn lại của trận đấu trong thế thiếu người và cách biệt đã bị nhân đôi.

Bournemouth không cho đối thủ cơ hội sửa sai. Đến phút 84, tiền vệ Amine Adli thực hiện cú sút phạt trực tiếp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Anh.

Thất bại càng đáng quên khi AC Milan từng 7 lần vô địch Cup C1/Champions League, trong khi Bournemouth mới lần đầu tham dự đấu trường châu Âu. Cách biệt về truyền thống hoàn toàn không được thể hiện trên sân, nơi thầy trò HLV Ruben Amorim lép vế trước đối thủ ít kinh nghiệm hơn.

Đáng chú ý, Bournemouth tiếp tục trở thành đối thủ khó chịu với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Khi còn dẫn dắt Man Utd, HLV Amorim không thắng đội bóng này trong cả 3 lần đối đầu, gồm 2 hòa và 1 thua. Cuộc tái ngộ tại Europa League khiến chuỗi cay đắng ấy kéo dài lên 4 trận.

Chiến thắng trước AC Milan cũng đánh dấu khởi đầu hoàn hảo của Bournemouth trong lần đầu dự cúp châu Âu. Thầy trò HLV Marco Rose toàn thắng cả 3 lượt vòng phân hạng, giành 9 điểm. Trong khi đó, AC Milan mới có 3 điểm sau 1 chiến thắng và 2 thất bại.