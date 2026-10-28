Chuyên trị các đề tài gai góc, đạo diễn Trần Thanh Huy chọn tái hiện ca cấp cứu nghẹt thở

Trần Thanh Huy là đạo diễn thích khai thác những đề tài có phần gai góc, phim nào cũng có những cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Ở phim Ròm, khán giả đã theo chân cậu bé Ròm luôn phải chạy hết tốc lực qua những chung cư cũ, bơi qua cả con sông để kịp trước giờ quay xổ số. Phim truyền hình Đi về phía lửa lại là hành trình những người lính cứu hỏa lúc nào cũng tiết kiệm từng giây từng phút để giải cứu nạn nhân thật nhanh.

Mới đây, Trần Thanh Huy lại mang đến phim ngắn “Suýt nữa thì…” tiếp tục cuốn khán giả vào một ca cấp cứu căng thẳng đến nghẹt thở. Phim mở đầu bằng tình huống cấp cứu trong đêm, khi một sản phụ được chẩn đoán là nhau bong non được chuyển khẩn cấp từ tuyến dưới đến Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM).

Phim xoay quanh ca cấp cứu nghẹt thở.

Trước tình trạng nguy kịch, đội ngũ y, bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình hình và triển khai phẫu thuật. Sự tập trung của ê kíp y tế, những giây phút chờ đợi của người thân và khoảnh khắc tiếng khóc chào đời của em bé tạo nên những cảnh phim đầy kịch tính, khiến khán giả hồi hộp đến phút cuối cùng.

Đạo diễn Thanh Huy trao đổi với các y, bác sĩ và ê kíp.

Chính tên phim cũng gợi nhắc về ranh giới mong manh giữa những gì có thể xảy ra và cơ hội vẫn còn để giữ lại những điều quý giá. Như đạo diễn Trần Thanh Huy chia sẻ: “Hai chữ ‘suýt nữa’ gợi ra một khoảng cách tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đôi khi lại chứa đựng ý nghĩa vô cùng lớn đối với cuộc đời một con người và gia đình của họ”. Vì thế, Suýt nữa thì… không chỉ là một bộ phim đơn thuần, còn là lời nhắn nhủ chúng ta hãy quan tâm hơn nữa đến sức khỏe người phụ nữ qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời.