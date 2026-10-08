Chuyển trạng thái điều hành từ triển khai nhiệm vụ sang hoàn thành sản phẩm

Theo báo cáo của Sở NN-MT, trong 9 năm 2026, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cơ bản được triển khai bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm (GRDP) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra (3,41%).

Đến cuối tháng 9/2026, đơn vị đã giải ngân đạt 73,7% nguồn vốn đầu tư công được giao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và các lĩnh vực thuộc ngành tiếp tục được tăng cường. Việc giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: C.H

Tuy nhiên, sau sắp xếp, sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc liên quan đến rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình tổ chức, địa bàn và thẩm quyền mới rất lớn, ảnh hưởng đến thời gian xử lý, hoàn thiện văn bản và tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ.

Đối với Ban QLDA ĐTXDCT NNMT tỉnh, sau khi thành lập, đơn vị đã kiện toàn tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động. Các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư cơ bản được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng đã được phê duyệt. Tuy nhiên, hiện đơn vị đang gặp khó khăn về công tác bàn giao Ban QLDA Minh Hóa (cũ); nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên và việc sắp xếp, bố trí nhân sự gặp nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2026 - Ảnh: C.H

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Trong những tháng cuối năm 2026, 2 đơn vị tiếp tục tập trung triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; tập trung thực hiện các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các nhiệm vụ tồn đọng, chậm tiến độ và các vấn đề phát sinh, nhất là những nội dung quan trọng, cấp thiết, liên ngành, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường tỉnh phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng nhiệm vụ rất lớn, từ nay đến cuối năm, các đơn vị cần chuyển mạnh trạng thái điều hành từ triển khai nhiệm vụ sang hoàn thành sản phẩm; từng nhiệm vụ phải có kết quả cụ thể, thời hạn cụ thể và người chịu trách nhiệm; bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát lại các nhiệm vụ, xây dựng giải pháp triển khai theo từng tuần, từng tháng và lượng hóa các sản phẩm, lĩnh vực để điều hành, chỉ đạo. Đối với những khó khăn, vướng mắc, nội dung đã có kết luận, chỉ đạo, cần tiến hành triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tham gia thảo luận - Ảnh: C.H

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý Sở NN-MT chủ động rà soát hồ chứa, công trình thủy lợi, sạt lở, ngập lụt, chia cắt để xây dựng kịch bản ứng phó ngay từ sớm, từ xa, tuyệt đối không được chủ quan. Về xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia, Sở NN-MT rà soát, đánh giá, phân loại các xã, ưu tiên nguồn lực cho những địa phương có khả năng về đích thực chất để tập trung chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn và hỗ trợ.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Trong giải ngân vốn đầu tư công, Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban QLDA ĐTXDCT NNMT tỉnh tiếp tục tháo gỡ nhanh các thủ tục đất đai, định giá đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; rà soát nguồn vốn, khối lượng từng dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng, xây dựng giải pháp triển khai theo từng tuần, từng tháng và lượng hóa các sản phẩm - Ảnh: C.H

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với những khó khăn, vướng mắc của 2 đơn vị.