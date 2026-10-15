Chuyên trang quốc tế dự đoán Quỳnh Anh không đăng quang Miss Universe 2026

Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra tại Puerto Rico, đánh dấu cột mốc 75 năm của cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới. Hiện tại, Nguyễn Quỳnh Anh được cho sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi nhan sắc này, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Trước thời điểm chính thức nhập cuộc, Quỳnh Anh nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Đáng chú ý, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor vừa công bố bảng xếp hạng dự đoán thành tích của các thí sinh tại Miss Universe 2026.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor tung bảng dự đoán kết quả Miss Universe 2026.

Theo dự đoán của chuyên trang này, đại diện Venezuela được đánh giá cao nhất và có khả năng giành vương miện Miss Universe năm nay. 4 vị trí còn lại trong Top 5 lần lượt thuộc về các người đẹp đến từ Colombia, Philippines, Puerto Rico và Chile. Đây đều là những quốc gia có đại diện được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại cuộc thi.

Trong khi đó, dù chưa được Sash Factor dự đoán đăng quang, Nguyễn Quỳnh Anh vẫn có thứ hạng tương đối tích cực. Người đẹp Việt Nam hiện đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang quốc tế.

Việc được dự đoán ở vị trí thứ 13 cũng mở ra kỳ vọng Quỳnh Anh có thể tiếp tục cải thiện thứ hạng khi bước vào các hoạt động của Miss Universe 2026. Phần thể hiện trên sân khấu, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng xử và sức hút cá nhân sẽ là những yếu tố được khán giả quan tâm khi người đẹp 9X chính thức tranh tài.

Trên mạng xã hội, thông tin về bảng dự đoán nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Quỳnh Anh chưa được đánh giá trong nhóm ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt niềm tin vào khả năng của người đẹp Việt Nam và cho rằng bảng xếp hạng trước cuộc thi chỉ mang tính tham khảo.

Một số ý kiến kỳ vọng Quỳnh Anh sẽ tạo bất ngờ nếu có sự chuẩn bị tốt và thể hiện nổi bật trong từng phần thi. Bên cạnh đó, khán giả cũng mong cô giữ vững phong độ để cạnh tranh một vị trí cao hơn dự đoán ban đầu.

Quỳnh Anh được Sash Factor dự đoán ở vị trí 13 tại Miss Universe 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cô có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tích lũy kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sân khấu thời trang. Năm 2024, Quỳnh Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau 2 năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục vị trí cao hơn.

Quá trình làm việc trong môi trường chuyên nghiệp giúp người đẹp có cơ hội rèn luyện kỹ năng catwalk, phong thái trước ống kính và khả năng làm chủ sân khấu.

Tuy nhiên, trước thềm Miss Universe 2026, Quỳnh Anh cũng đối mặt với sự chú ý liên quan đến một ồn ào trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày, nhiều tài khoản lan truyền loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện có sự tham gia của Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh cùng một số người khác. Nội dung được chia sẻ khiến dư luận chú ý bởi những lời lẽ bị cho là thiếu thiện cảm khi nhắc đến các đồng nghiệp.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo những ý kiến trái chiều về cách ứng xử của các người đẹp hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Quỳnh Anh vừa chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ việc này, cũng như cho rằng đây là bài học kinh nghiệm đắt giá dành cho cô.