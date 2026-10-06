Chuyên trang quốc tế dự đoán Emoura Phạm đoạt Á hậu Miss Grand 2026

Miss Grand International là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích các đấu trường nhan sắc. Năm nay, đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Emoura Phạm và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Trước thềm đêm thi bán kết Miss Grand International 2026, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đã tung bảng xếp hạng dự đoán mới, thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Theo đó, Emoura Phạm được xếp ở vị trí thứ 3 chung cuộc, đứng sau đại diện Ecuador và Tanzania. Với thứ hạng này, người đẹp Việt Nam được dự đoán có khả năng giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi năm nay.

Bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Sash Factor trước Bán kết Miss Grand International 2026.

Trong bảng dự đoán của Sash Factor, đại diện Ecuador là Shyare Andrade Hidalgo giữ vị trí số 1, người đẹp đến từ Tanzania đứng thứ 2, Emoura Phạm đứng thứ 3.

Đáng chú ý, Emoura Phạm là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong nhóm 5 người đẹp dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với người đẹp Việt Nam trước những phần thi quan trọng của Miss Grand International 2026.

Ngay sau khi bảng dự đoán được công bố, nhiều khán giả Việt Nam bày tỏ sự thích thú. Không ít ý kiến cho rằng thứ hạng của Emoura Phạm phản ánh những gì cô đã thể hiện trong suốt hành trình tại cuộc thi. Một số người hâm mộ kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục giữ phong độ và tiến sâu trong đêm chung kết.

Nhiều khán giả kỳ vọng Emoura Phạm đoạt thành tích cao tại Miss Grand International 2026.

Trước đó, Emoura Phạm liên tục tạo được dấu ấn trong các hoạt động của Miss Grand International 2026. Người đẹp từng gây chú ý khi chiến thắng cuộc bình chọn Grand Day Experience Top 10. Chiến thắng giúp cô có cơ hội đến thăm trụ sở cuộc thi, giao lưu cùng Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và trải nghiệm các hoạt động đặc biệt.

Ở phần thi tài năng, Emoura Phạm lựa chọn kết hợp ca hát và vũ đạo và lọt Top 15.

Đặc biệt, Emoura Phạm từng nhận được nhiều lời khen về phong cách thời trang trong thời gian tham gia cuộc thi. Cô liên tục biến hóa hình ảnh qua các bộ trang phục mang màu sắc khác nhau. Sau khi được Chủ tịch Nawat nhận xét cần tăng thêm vẻ đẹp của một hoa hậu, Emoura cũng cho thấy sự thay đổi trong cách trang điểm và làm tóc.

Hành trình của đại diện Việt Nam vì thế đang nhận được sự quan tâm lớn. Việc được Sash Factor xếp thứ 3 trước đêm bán kết càng khiến kỳ vọng của người hâm mộ dành cho Emoura Phạm tăng cao. Nếu giữ được phong độ trong những chặng cuối, đại diện Việt Nam được kỳ vọng có thể tạo nên thành tích nổi bật tại Miss Grand International 2026.