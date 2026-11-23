Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chiều 23/11, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách nghệ thuật tương tác song ngữ Tổ quốc trong tim (An Interactive Artbook of National Pride). Đây là sản phẩm nghệ thuật đặc biệt lưu giữ những khoảnh khắc, ký ức tuyệt đẹp về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim năm 2025 và 2026.

Sách "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Quỳnh An

Sách dày 180 trang, được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, kết hợp nhiếp ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác để tái hiện những khoảnh khắc, câu chuyện và cảm xúc từ 2 mùa chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. Thông qua mã QR, người đọc có thể trải nghiệm, sống lại không khí hào hùng tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM). Không chỉ lưu giữ dấu ấn của một chương trình nghệ thuật, ấn phẩm hướng tới một trải nghiệm văn hóa có giá trị thưởng thức, sở hữu và trao truyền qua các thế hệ.

Việc ra mắt cuốn sách là hoạt động của Báo Nhân Dân hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển những sản phẩm văn hóa tiếp nối từ chương trình nghệ thuật, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và phát huy giá trị của Tổ quốc trong tim vượt ra ngoài khuôn khổ các đêm diễn.

Từ “concert quốc gia” đến hệ sinh thái sản phẩm văn hóa

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim được Báo Nhân Dân phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lần đầu vào tháng 8/2025 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mùa thứ hai, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TPHCM tổ chức vào tháng 8/2026. Qua các chương trình, Báo Nhân Dân tạo dựng dấu ấn riêng trong đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và truyền thống yêu nước đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Từ hình ảnh hơn 50.000 khán giả cùng hòa vang tiếng hát Quốc ca giữa biển cờ đỏ sao vàng tại Hà Nội đến những khoảnh khắc xúc động của hàng vạn người dân TPHCM trong cơn mưa tháng 8/2026, Tổ quốc trong tim đã tạo nên những trải nghiệm văn hóa cộng đồng giàu cảm xúc. Sự hiện diện và hưởng ứng của đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của nghệ thuật chính luận khi được thể hiện bằng những phương thức sáng tạo phù hợp với đời sống đương đại.

Trên nền tảng đó, Báo Nhân Dân từng bước phát triển Tổ quốc trong tim từ một chương trình nghệ thuật chính luận thành thương hiệu văn hóa có bản sắc riêng. Sau mùa đầu tiên, phim hòa nhạc Tổ quốc trong tim: The Concert Film được phát hành tại hệ thống rạp chiếu phim, đưa những trải nghiệm nghệ thuật từ sân vận động lên màn ảnh rộng. Sau mùa thứ hai, cuốn sách nghệ thuật tương tác tiếp tục hành trình ấy sang lĩnh vực xuất bản, kết hợp nội dung sách nghệ thuật với trải nghiệm số.

Năm nay, Báo Nhân Dân quyết định đi một con đường khác: làm một cuốn sách nhưng phải là một cuốn sách độc đáo, tích hợp công nghệ, để độc giả có một trải nghiệm chưa từng thấy.

Sách nghệ thuật tương tác - không gian trải nghiệm mới

Từ concert đến phim, "Tổ quốc trong tim" hiện diện ở cả trang sách. Ảnh: Quỳnh An

Cuốn sách Tổ quốc trong tim được xây dựng theo hình thức sách nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, trong đó nhiếp ảnh giữ vai trò chủ đạo, kết hợp nội dung song ngữ Việt - Anh và thiết kế đồ họa đương đại. Thay vì chỉ tập hợp những hình ảnh tiêu biểu, cuốn sách được biên tập như một hành trình trải nghiệm thị giác, dẫn dắt độc giả khám phá những lớp nội dung và cảm xúc phía sau 2 mùa chương trình.

Từ những đại cảnh sân khấu, các tiết mục giàu tính biểu tượng đến những bức chân dung và khoảnh khắc hậu trường, cuốn sách tái hiện Tổ quốc trong tim qua nhiều góc nhìn.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của ấn phẩm là sự kết hợp giữa sách in truyền thống với nội dung nghe nhìn. Các trang sách được tích hợp mã QR, cho phép người đọc truy cập video tiết mục tương ứng, được biên tập và hậu kỳ riêng về hình ảnh, âm thanh. Từ một bức ảnh tĩnh, độc giả có thể mở ra không gian biểu diễn sống động, tiếp tục khám phá âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và những khoảnh khắc đã được ghi lại.

Trong họp báo ra mắt sách chiều 23/11 tại Hà Nội, VietNamNet đặt câu hỏi: "Trong bài phát biểu, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết nếu sách bán được số lượng lớn và có lợi nhuận, Báo Nhân Dân sẽ trao toàn bộ lợi nhuận cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào khó khăn. Xin ông chia sẻ rõ hơn về cơ chế xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phương thức công khai việc chuyển giao nguồn kinh phí này?". TBT Báo Nhân Dân cho biết Báo Nhân Dân có nhà in nên có thể để ra mức giá tương đối sát với chi phí phát hành. "Như mọi người cũng biết, phát hành càng nhiều thì chi phí sản xuất càng rẻ đi. Chúng tôi dự trù là nếu phát hành được khoảng 1 vạn cuốn trở lên thì chi phí sẽ tiết giảm đáng kể. Và nếu khi trừ đi toàn bộ chi phí sản xuất cũng như là một số các chi phí phụ không đáng kể cho việc phát hành, toàn bộ phần doanh thu còn lại sẽ được tặng cho MTTQ. Nếu các cá nhân, đặc biệt các doanh nghiệp ủng hộ mua nhiều, thì phần này sẽ được lớn và chúng tôi thì sẵn sàng minh bạch tất cả những con số này. Như đã nói, Báo Nhân Dân không có nhu cầu tạo lợi nhuận từ việc bán sách này", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nói.

Tùng Dương hát trong chương trình "Tổ quốc trong tim" tại Hà Nội: