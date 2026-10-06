Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) nằm trong lộ trình cơ cấu lại thị trường giao dịch cổ phiếu. Lộ trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Thời điểm chuyển cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá tác động và kết quả kiểm thử kỹ thuật giữa các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Hiện quá trình thử nghiệm đang diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch.

Cùng với việc tập trung cổ phiếu niêm yết về HOSE, cơ quan quản lý cũng nghiên cứu phân bảng danh mục hàng hóa theo phẩm cấp, chất lượng nhằm phục vụ các nhu cầu và "khẩu vị" đầu tư khác nhau.

Theo ông Thu, việc phân bảng dự kiến dựa trên 4 tiêu chí chính: quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp; tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (phản ánh khả năng tiếp cận cổ phiếu của khối ngoại); tỉ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; trạng thái tuân thủ của cổ phiếu.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời tại họp báo (Ảnh: MOF).

Trên cơ sở 4 tiêu chí này, danh mục cổ phiếu dự kiến được sắp xếp thành 2-3 bảng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong việc đánh giá, lựa chọn và quản lý danh mục đầu tư.

Bên cạnh việc sắp xếp lại hàng hóa trên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang chỉ đạo các sở giao dịch nghiên cứu một số chính sách và cơ chế giao dịch mới. Trong đó có phương án giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và xem xét bỏ phiên khớp lệnh định kỳ.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dù áp dụng cơ chế mới nào nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, nguyên tắc ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, giao dịch thông suốt và thị trường ổn định.

Các đề xuất sẽ được đánh giá kỹ về tác động trước khi triển khai. Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình cụ thể để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuẩn bị và chuyển đổi.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại họp báo (Ảnh: MOF).

Cũng liên quan đến nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường luôn kỳ vọng vào những chính sách mới nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được yêu cầu khẩn trương đánh giá tác động của các đề xuất chính sách. Khi các điều kiện đã chín muồi, cơ quan quản lý cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa các chính sách mới vào vận hành.

"Việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế mới như giao dịch xuyên trưa, rút ngắn thời gian thanh toán T+2 và xem xét biên độ giao dịch là những bước đi cần thiết hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển khỏe mạnh và hiện đại hơn. Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt vẫn là phải bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định thị trường và khả năng vận hành thông suốt khi chính sách mới được áp dụng", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi lưu ý.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan tổ chức thị trường nâng cao trách nhiệm, chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công Chiến lược phát triển và nâng hạng thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.