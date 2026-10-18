Chuyện tình yêu của người đàn ông 75 tuổi vừa đính hôn với bạn của con

Theo Times of India, ông Ramsughar, 75 tuổi, sống tại làng Ariyari, thuộc khu vực Sahar, huyện Auraiya, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã đính hôn với Reena Rajput, một influencer 30 tuổi sống tại khu vực Dayalpur.

Cặp đôi được cho là đã trao nhẫn tại một tiệm làm đẹp ở Auraiya khoảng một tuần trước khi thông tin được đăng tải. Hai gia đình xác nhận mối quan hệ và cho biết đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Reena nói lễ cưới dự kiến diễn ra sau dịp lễ Navratri, song ngày cụ thể chưa được ấn định.

Ông Ramsughar, 75 tuổi, và nữ influencer Reena Rajput, 30 tuổi, thông báo đính hôn tại Auraiya. (Ảnh: X)

Ông Ramsughar cho biết Reena đã thường xuyên đến nhà mình trong khoảng hai năm trước khi tình cảm giữa hai người dần trở nên gắn bó hơn.

Theo Radha, con gái ông Ramsughar và là người sáng tạo nội dung trên YouTube, mẹ cô đã qua đời khoảng 7 năm trước. Reena thường đến nhà chơi và cùng gia đình quay video. Trong quá trình tiếp xúc, cô và ông Ramsughar dần nảy sinh tình cảm, Radha cho biết.

Phản ứng trái chiều trên mạng xã hội

Video ghi lại lễ đính hôn được chia sẻ trên Instagram đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người xem đây là minh chứng cho quan điểm tình yêu không bị giới hạn bởi tuổi tác. Tuy nhiên, những người khác đặt nghi vấn liệu mối quan hệ có phải chiêu trò nhằm thu hút lượt xem và tăng độ nổi tiếng trên mạng xã hội hay không. Theo Times of India, những nghi vấn này chưa được xác minh.

Về phần mình, Reena cho biết cô không bận tâm đến khoảng cách tuổi tác 45 năm và hài lòng với quyết định kết hôn. Cô cho rằng tuổi tác không phải yếu tố quyết định trong tình yêu, đồng thời khẳng định cả hai sẵn sàng bắt đầu một chặng đường mới.

Hai gia đình dự định tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, tại thời điểm Times of India đưa tin, ngày cưới vẫn chưa được chốt.