Chuyện tình viên mãn của cặp đôi nổi tiếng thế giới kém nhau 38 tuổi

Mối tình lệch nhau đúng 38 tuổi giữa biểu tượng âm nhạc toàn cầu Madonna và Akeem Morris vẫn luôn là một trong những chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Bất chấp những hoài nghi về khoảng cách thế hệ, cặp đôi vẫn chứng minh một sự kết nối tâm hồn bền chặt và viên mãn bằng việc đồng hành cùng nhau qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống.

Akeem Morris cũng đăng loạt ảnh đón sinh nhật của Madonna mới đây. ẢNH: INSTAGRAM NV

Cơ duyên đưa hai người đến với nhau bắt nguồn từ một buổi chụp hình cho Tạp chí Paper vào năm 2022 với chủ đề về cuộc sống ban đêm tại New York. Akeem Morris là một cựu cầu thủ bóng đá gốc Jamaica, có bằng cử nhân khoa học chính trị.

Cặp đôi lựa chọn dịp Quốc khánh Mỹ năm 2024 để chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng. Đây cũng là thời điểm mang ý nghĩa đặc biệt với "Nữ hoàng nhạc Pop" khi cô vừa trải qua và hồi sinh kỳ diệu sau một trận bạo bệnh thập tử nhất sinh.

Trong suốt giai đoạn hẹn hò, dù có những tin đồn về các "luật ngầm" nghiêm khắc mà nữ diva đặt ra cho bạn trai trẻ, Akeem vẫn chứng minh mình là một chỗ dựa tinh thần bình yên. Anh không chỉ luôn động viên cô yêu thương vẻ đẹp tự nhiên của mình mà còn nhanh chóng hòa nhập với gia đình của Madonna.

Akeem liên tục tháp tùng Madonna tại các sự kiện thời trang danh giá bậc nhất thế giới, từ thảm đỏ Met Gala cho đến các tuần lễ thời trang tại Milan và Paris.

Madonna và bạn trai kém 38 tuổi (Ảnh: Instagram).

Mới đây nhất, cặp đôi cùng các con đã có một chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại Hy Lạp để đón mừng sinh nhật tuổi 68 rực rỡ của nữ ca sĩ.

Madonna vừa tổ chức sinh nhật tròn 68 tuổi bên người thân. Dù ở tuổi U70, bà vẫn vô cùng rạng rỡ và tươi trẻ khi trang điểm đậm, diện chiếc đầm đính hoa 3D sặc sỡ của Dolce & Gabbana và đội hoa trên đầu. Nữ hoàng nhạc Pop tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng ở một hòn đảo thuộc Hy Lạp. 5 người con của Madonna cùng có mặt trong tiệc sinh nhật của mẹ và tất nhiên bạn trai hiện tại của nữ ca sĩ cũng góp vui.

Madonna sinh năm 1958, là ca sĩ Mỹ, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc Pop". Nữ ca sĩ nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát. Nghệ sĩ là người đặt nền móng cho việc xây dựng hình mẫu ngôi sao nhạc pop hiện đại, ảnh hưởng đến nhiều giọng ca sau này, trong đó có Britney Spears. Trước Beyoncé hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng với hàng loạt bản hit như Like a Virgin hay Vogue, Madonna còn nổi tiếng là một biểu tượng thời trang và sở hữu đời tư tình cảm phóng khoáng, thu hút truyền thông suốt nhiều thập kỷ.

Ở tuổi gần 70, Madonna vẫn làm nghề bền bỉ. Mới đây bà dẫn đầu với 11 đề cử giải VMA 2026, trong đó có Video của năm cho Confessions II - The Film. Album Confessions II ngay khi phát hành đã leo thẳng lên top bảng xếp hạng Billboard 200 hồi tháng 7 vừa qua.

Akeem Morris sinh năm 1996, là một cầu thủ bóng đá người Jamaica hiện sống ở New York (Mỹ). Anh từng xuất hiện trong bộ ảnh của "nữ hoàng nhạc pop" trên tạp chí Paper hồi tháng 8/2022.