Đến ngày 26/11, Chị Chị Em Em 3 đang trải qua giai đoạn giảm nhiệt rõ rệt tại phòng vé. Theo số liệu cập nhật lúc 14h42, bộ phim chỉ thu về 21,64 triệu đồng, bán được 326 vé với 85 suất chiếu trên toàn quốc, qua đó rơi xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Đây là diễn biến đáng chú ý sau gần một tháng tác phẩm ra rạp. Từng có giai đoạn thu hút lượng lớn khán giả, Chị Chị Em Em 3 hiện phải cạnh tranh với nhiều bộ phim mới, đặc biệt là những cái tên đang chiếm ưu thế về suất chiếu và doanh thu.

Chị Chị Em Em 3 đang trải qua giai đoạn giảm nhiệt rõ rệt tại phòng vé.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Trại Giam Hạnh Phúc với gần 5,95 tỷ đồng trong ngày, tương ứng 79.002 vé bán ra. Xếp thứ hai là Ngày Con Còn Mẹ với khoảng 274,49 triệu đồng, trong khi Đấu Trường Sinh Tử: Bình Minh Trên Ngày Tàn đạt gần 175,97 triệu đồng. Sự áp đảo của nhóm phim dẫn đầu khiến hành trình trụ rạp của Chị Chị Em Em 3 gặp thêm nhiều áp lực.

Dù vậy, nếu nhìn vào thành tích tích lũy, bộ phim vẫn có kết quả thương mại đáng chú ý. Tính đến thời điểm cập nhật, Chị Chị Em Em 3 đạt tổng doanh thu hơn 116,2 tỷ đồng kể từ khi khởi chiếu ngày 30/10/2026. Con số này cho thấy tác phẩm đã có một chặng đường tương đối thành công trước khi bước vào giai đoạn giảm nhiệt.

Một trong những yếu tố khiến bộ phim được chú ý là màn kết hợp giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc. Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, người chồng có cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn với Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai.

Trên màn ảnh, chuyện tình của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc không phải câu chuyện tình yêu màu hồng. Văn Cường là người đàn ông có tính cách gia trưởng, độc đoán, trong khi Thị Liễu lại rơi vào những giằng xé tình cảm khi gặp lại Văn Tài. Cuộc hôn nhân của hai nhân vật vì thế liên tục xuất hiện những rạn nứt, ghen tuông và đối đầu.

Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3.

Điểm đáng chú ý trong tuyến nhân vật của Steven Nguyễn là Văn Cường không đơn thuần chấp nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhân vật còn có những toan tính riêng và tìm cách kéo Thị Mầu vào vòng xoáy trả đũa. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc mang đến hình ảnh Thị Liễu với nhiều biến chuyển tâm lý, từ một người phụ nữ bị ràng buộc bởi hôn nhân đến người phải đối diện với lựa chọn tình cảm của chính mình.

Bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa cùng những quy tắc lễ giáo khắt khe cũng góp phần tạo nên sự phức tạp cho câu chuyện. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Thị Liễu, Văn Cường, Văn Tài và Thị Mầu khiến các nhân vật liên tục bị cuốn vào những tình huống khó lường.

Với Steven Nguyễn, vai Văn Cường tiếp tục là một dấu ấn trong hành trình hoạt động điện ảnh năm 2026. Nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án, cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét trên màn ảnh rộng. Còn Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là gương mặt có sức hút với khán giả qua những vai diễn đa dạng, từ hài hước đến tâm lý.

Dù doanh thu trong ngày đã giảm mạnh và thứ hạng không còn như giai đoạn đầu, thành tích hơn 116,2 tỷ đồng vẫn là kết quả đáng ghi nhận của Chị Chị Em Em 3. Hành trình của bộ phim tại rạp đang bước vào chặng cuối, trong khi màn kết hợp giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục là một trong những điểm được khán giả nhắc đến.