Chuyện tình như tiểu thuyết của nam rapper 24 tuổi kết hôn với thanh mai trúc mã

Đó là chuyện tình của BIG Naughty. Anh được công chúng biết đến lần đầu tiên khi tham gia chương trình Show Me The Money 8 vào năm 2019. Rap tốt, giọng hát độc đáo cùng tài năng sáng tác tạo nên màu sắc khác biệt BIG Naughty trong làng K-HipHop. Sau Show Me The Money 8, anh đầu quân cho H1ghr Music, sở hữu nhiều bản hit như Beyond Love, The Purge...

Chàng nghệ sĩ 2K3 cũng không thiếu những lần gây tranh cãi vì phát ngôn "nổi loạn" tuổi thiếu niên. Nhưng bằng thái độ cầu thị và tài năng, BIG Naughty dần được khán giả công nhận là nghệ sĩ toàn năng của Hàn Quốc với tư cách Rapper, nghệ sĩ R&B hay nhà sản xuất/producer...

Mới đây, BIG Naughty và công ty quản lý xác nhận, anh đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái bằng tuổi. Thông báo này khiến fan "tròn mắt" bởi anh lập gia đình khi mới 24 tuổi - khá sớm khi nhiều nghệ sĩ thường kết hôn sau độ tuổi 30.

Tuy nhiên, người hâm mộ không quá bất ngờ. Bởi việc BIG Naughty có bạn gái không phải điều bí mật. Anh đã nhiều lần bộc bạch về chuyện tình cảm với đồng nghiệp và trong các chương trình tạp kỹ, buổi phỏng vấn. Thỉnh thoảng, BIG Naughty cũng chia sẻ ảnh của vợ lên trang cá nhân.

Dựa vào những lời BIG Naughty viết: "Chúng mình gặp nhau từ 9 tuổi, kết hôn năm 24 tuổi", có thể chắc chắn, vợ của anh chính là "nàng thơ" trong kha khá ca khúc anh đã phát hành, mà fan vẫn thường gọi là "Vancouver girl".

Vancouver được phát hành lần đầu tiên là bản nhạc lấy cảm hứng từ cảm xúc nhớ nhung crush đi du học xa. Vancouver 2 tiếp nối chuỗi nhớ thương đó và Vancouver 3 - vừa được BIG Naughty phát hành chính là kết thúc viên mãn cho chuyện tình của anh, món quà báo hỉ anh gửi đến khán giả.

Vancouver 3 được phát hành vào đúng ngày sinh nhật của vợ BIG Naughty, là thước phim ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi.

Dân mạng ví chuyện tình của BIG Naughty như một bộ phim hoặc tiểu thuyết. Chàng rapper có bề ngoài nổi loạn, "bad boy" lại là người si tình, là "tấm chiếu trải phát nằm luôn" khi yêu và kết hôn với tình đầu.

Vợ của BIG Naughty là bạn thời thơ ấu. Anh yêu đơn phương cô, gửi bao tâm sự vào lời nhạc. Không ít lần chàng rapper thổ lộ về hơn 10 năm theo đuổi crush và lúc nhận được hồi đáp thì lại yêu xa. Fan nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc BIG Naughty "cưa đổ" tình đầu là từ clip sau sân khấu một lễ hội âm nhạc vào tháng 6/2023. Chàng rapper đã thơm má một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trước khi trở lại biểu diễn.

Khoảnh khắc BIG Naughty thơm má bạn gái sau sân khấu viral khắp diễn đàn thảo luận tại Hàn Quốc. Fan chúc mừng anh đã "đứt chuỗi" theo đuổi 10 năm.

BIG Naughty đã nhập ngũ từ đầu tháng 9 năm nay với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Không rõ thời điểm anh kết hôn là trước hay sau nhập ngũ. Ở cuối bài viết thông báo đã kết hôn, BIG Naughty bày tỏ: "Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi sẽ trở lại với một phiên bản trưởng thành hơn".