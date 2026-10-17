'Chuyện tình Khau Vai' lên màn ảnh rộng: Bản tình ca đậm chất cao nguyên đá

Từ mối tình trắc trở giữa chàng Ba và nàng Út, tác phẩm khắc họa khát vọng yêu thương, hạnh phúc của con người giữa những luật tục khắt khe, đồng thời tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao.

Cảnh trong phim “Chuyện tình Khau Vai”.

Kể chuyện tình đã thành biểu tượng nơi vùng cao

Bộ phim điện ảnh “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty cổ phần Phim truyện I thực hiện - đơn vị gần đây đã cho ra đời rất nhiều bộ phim gây được tiếng vang lớn như “Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi”, “Thanh âm vượt đại dương”. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, biên kịch Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã.

“Chuyện tình Khau Vai” tái hiện mối tình sâu nặng nhưng nhiều trắc trở giữa chàng Ba, người dân tộc Nùng và nàng Út, con gái tộc trưởng người Giáy. Trên màn ảnh rộng, câu chuyện của họ được kể mang sắc thái bi kịch, gợi liên tưởng đến “Romeo và Juliet” phương Tây, nhưng được đặt trong bối cảnh văn hóa riêng của vùng cao Việt Nam. Hai người yêu nhau nhưng bị ngăn cách bởi thân phận, quyền lực dòng tộc và những luật tục khắt khe. Để bảo vệ người yêu của mình, họ đành phải rời xa với lời hẹn ước sẽ gặp lại trong phiên chợ đầu năm trên Khau Vai vào ngày 27-3 âm lịch.

Mối tình dang dở cùng sự thủy chung, hy sinh của họ đi vào truyền thuyết, trở thành biểu tượng nơi vùng cao, gắn với sự hình thành phiên chợ tình mà những người lỡ duyên có dịp gặp lại, hàn huyên và sẻ chia. Qua thời gian, chợ tình Khau Vai trở thành không gian văn hóa đặc sắc, gửi gắm khát vọng yêu thương, tự do lựa chọn hạnh phúc và sự hòa hợp giữa các dân tộc.

Bộ phim được quay tại những địa danh nổi tiếng như cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, một số địa điểm của Lạng Sơn và Hà Nội với những dãy núi đá tai mèo, cảnh sắc mù sương cùng những cánh đồng hoa tam giác mạch gây ấn tượng đẹp với người xem. Trang phục truyền thống của người Nùng, người Giáy; các điệu hát giao duyên, lễ cúng, lễ hội mùa xuân, đám cưới của người Giáy và không khí phiên chợ tình vùng cao được phục dựng khéo léo, thuyết phục.

Sự tham gia của dàn diễn viên kỳ cựu như Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương cùng các diễn viên trẻ như Mạnh Hà, Sỹ Hưng, Minh Hưng cùng hai Á hậu Vân Nhi, Phương Thanh... đã đưa khán giả đắm chìm vào câu chuyện tình vượt thời gian.

Kết nối chất liệu dân gian - văn học - điện ảnh

“Chuyện tình Khau Vai” là bản tình ca ca ngợi vẻ đẹp văn hóa, những giá trị nhân văn thuần khiết và sức sống kiên cường của con người nơi vùng cao nguyên đá hùng vĩ. Tác phẩm tưởng như chỉ kể về một mối tình bị ngăn cấm, nhưng sâu xa hơn còn đề cập đến lòng bao dung, khả năng vượt qua hận thù và sự cảm thông giữa những người phụ nữ, khi mỗi người học cách chấp nhận con đường riêng của người mình yêu. Chính điều đó giúp câu chuyện vượt lên nỗi đau chia lìa, gửi gắm niềm tin rằng những tình cảm chân thành vẫn có thể được gìn giữ ngay cả khi đôi lứa không thể ở bên nhau, đồng thời thể hiện khát vọng rất đỗi con người, đó là được yêu thương, được lựa chọn và được thấu hiểu.

Khi đưa chuyện tình Khau Vai lên màn ảnh rộng, đạo diễn Trần Chí Thành và ê kíp hướng đến cách kể tươi mới, gần gũi với khán giả trẻ, đồng thời giữ được màu sắc truyền thuyết và những nét văn hóa đặc sắc của vùng cao nguyên đá nổi tiếng của tỉnh Tuyên Quang. Việc lựa chọn dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật, trong đó có Á hậu Vân Nhi, Á hậu Phương Thanh, diễn viên, người mẫu Sỹ Hưng cũng xuất phát từ mong muốn khắc họa vẻ đẹp mang màu sắc huyền thoại của các nhân vật. Cách xây dựng hình tượng này còn nhằm tạo sức hấp dẫn với người xem trẻ, giúp câu chuyện tình Khau Vai đến gần hơn với công chúng đương đại.

Đảm nhận vai nữ chính trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Á hậu Vân Nhi bày tỏ nhiều áp lực khi phải thể hiện nhân vật trong một câu chuyện giàu màu sắc văn hóa, đồng thời diễn xuất cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Để chuẩn bị cho vai diễn, Vân Nhi đã đọc tiểu thuyết gốc, tìm hiểu văn hóa các dân tộc vùng cao, học cưỡi ngựa và làm quen với công việc thường ngày của phụ nữ vùng cao. Trong quá trình quay phim, Vân Nhi được đạo diễn, các nghệ sĩ kỳ cựu hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Nữ diễn viên hy vọng, bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn và cảm xúc mới về tình yêu, con người và văn hóa vùng cao.

Là tác giả tiểu thuyết, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ nhìn nhận, “Chuyện tình Khau Vai” có hành trình sáng tạo đặc biệt khi đi qua nhiều loại hình nghệ thuật. Từ bài thơ “Góc nhỏ Khau Vai” ông viết năm 1997, câu chuyện tiếp tục được phát triển thành kịch bản sân khấu cải lương, tiểu thuyết cùng tên rồi chuyển thể thành phim điện ảnh. Mỗi lần chuyển thể, tác phẩm lại được tái hiện bằng một ngôn ngữ nghệ thuật riêng, mở ra cách tiếp cận mới với công chúng. Việc kết nối chất liệu dân gian, văn học, sân khấu và điện ảnh tạo điều kiện để câu chuyện tình Khau Vai tiếp tục được bồi đắp sức sống, đồng thời đưa những giá trị văn hóa vùng cao đến gần hơn với khán giả nhiều thế hệ. Đây cũng là hướng đi góp phần phát huy chất liệu văn hóa truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Tác phẩm điện ảnh “Chuyện tình Khau Vai” dự kiến sẽ được chiếu trên toàn quốc vào tháng 11 tới, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.