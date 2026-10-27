Chuyện tình Harry Kane và vợ gặp từ năm 4 tuổi

Ngày 27/10, tiền đạo người Anh Harry Kane vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để lần đầu giành Quả bóng Vàng. Anh cũng trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm nhận giải thưởng danh giá này. Tại lễ trao giải ở London Palladium, Kane có bài phát biểu kéo dài hơn 10 phút. Trong đó, anh dành lời tri ân cho vợ Katie Goodland, người gắn bó với anh từ thời thơ ấu. Ảnh: Reuters.

Kane gọi Katie là người bạn thân nhất, đồng thời nhấn mạnh cô đã đồng hành cùng anh qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Tiền đạo người Anh cho biết vợ luôn là người ủng hộ anh nhiệt thành nhất, thậm chí đôi lúc còn mong chờ chiếc cúp này hơn cả chính anh. Ảnh: @katekanex/Instagram.

Theo Kane, khoảng thời gian chờ đợi kết quả cũng khiến cả hai trải qua nhiều áp lực. Anh cho rằng Katie đã hy sinh rất nhiều để mình theo đuổi bóng đá, vì vậy danh hiệu này không chỉ thuộc về riêng anh mà còn là thành quả của cả gia đình. "Đây là danh hiệu của cả hai chúng ta, của cả gia đình và những người luôn ở bên cạnh. Anh yêu em", Kane nói. Ảnh: Reuters.

Cuối bài phát biểu, Kane nhắc đến 4 người con Ivy, Vivienne, Louis và Henry. Các bé theo dõi buổi lễ từ nhà dù khi đó đã quá giờ đi ngủ. Anh cho rằng các con có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của chiếc cúp, nhưng hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ cảm nhận được giá trị của thành tựu này. "Các con là lý do bố làm tất cả điều này", anh chia sẻ. Với anh, thành công không chỉ nằm ở việc trở thành một người cha tốt mà còn ở khả năng làm gương cho các con về sự chăm chỉ và niềm tin vào bản thân. Ảnh: Reuters.

Kane và Katie lớn lên cùng khu Chingford, phía đông bắc London, đồng thời học chung trường từ khi còn nhỏ. Hai người quen nhau năm 4 tuổi tại trường tiểu học Larkswood. Một trong những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi trước công chúng được chụp năm 2005, khi David Beckham ra mắt học viện bóng đá của mình. Khi ấy, Kane khoảng 11-12 tuổi, đứng cạnh thần tượng cùng Katie, người bạn học cùng trường. Khoảng 16 năm sau, khi Kane đã trở thành đội trưởng tuyển Anh, bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: The Sun.

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire năm 2015, Kane cho biết Katie đã chứng kiến toàn bộ hành trình bóng đá của anh từ những ngày đầu. Anh cũng từng nói mình may mắn khi có một mối tình từ thuở nhỏ, bởi khi trở nên nổi tiếng, thật khó để biết một người đến với mình vì do gì. Theo Bustle, cả hai bắt đầu hẹn hò khoảng năm 2011, khi Kane vẫn chưa phải cái tên nổi bật của bóng đá Anh. Ảnh: @katekanex/Instagram.

Tháng 1/2017, cặp đôi đón con gái đầu lòng Ivy Jane chào đời. Sáu tháng sau, Kane cầu hôn nửa kia trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Bahamas. Con gái thứ hai của họ, Vivienne Jane, sinh tháng 8/2018.Ảnh: HKane/X.

Nói về cách vợ thích nghi với "ánh đèn sân khấu" của WAG (vợ/bạn gái cầu thủ) nổi tiếng, Kane từng nói với Esquire: "Cô ấy thấy điều đó hơi điên rồ. Tôi nghĩ cô ấy thậm chí từng xuất hiện trên báo vài lần khi dắt cún cưng đi dạo", sao tuyển Anh nói. Ảnh: The Sun.

Ngày 19/6/2019, hai người kết hôn trong một buổi lễ riêng tư. Theo Hello!, họ tổ chức sự kiện thể thao mang tên "Kaneland Games", với khách mời mặc áo Nike được thiết kế riêng, in chữ cái đầu tên của cô dâu và chú rể. Sau đám cưới, Kane gọi vợ là người bạn thân nhất, còn Katie chia sẻ rằng cô đã kết hôn với người bạn tâm giao của mình. Katie (33 tuổi) là huấn luyện viên thể dục, có gần 300.000 người theo dõi trên Instagram. Cô tốt nghiệp ngành tâm lý học thể thao và hiện làm việc trong một phòng gym ở Walthamstow, Anh. Ảnh: @katekanex/Instagram.

Tháng 8/2023, Kane chuyển từ Tottenham Hotspur sang Bayern Munich, bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Đức. Thương vụ này cũng kéo theo những thay đổi trong cuộc sống của gia đình anh. Thời gian đầu, Kane ở khách sạn tại Munich trong khi Katie ở lại Anh để sinh người con út và tìm nhà cho cả gia đình. Đến đầu năm 2024, cô cùng các con chuyển sang Đức sinh sống với tiền đạo người Anh trong một căn biệt thự nhìn ra sông Isar. Ảnh: @katekanex/Instagram.

Bên cạnh thu nhập từ bóng đá, Kane còn có nguồn doanh thu từ các hợp đồng quảng cáo, hoạt động đầu tư bất động sản và công ty quản lý bản quyền hình ảnh. Ảnh: @harrykane/Instagram.