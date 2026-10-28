Chuyện tình gây xôn xao của người phụ nữ 30 tuổi và cụ ông U80

Theo India Today ngày 16/10/2026, một nữ blogger 30 tuổi sống tại Auraiya, bang Uttar Pradesh, dự định kết hôn với người đàn ông 75 tuổi. Khoảng cách tuổi tác 45 năm giữa hai người đã trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội sau khi những bức ảnh từ lễ đính hôn của họ bắt đầu lan truyền trên mạng.

Reena, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đã đính hôn với ông Ram Sagar, 75 tuổi. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn khoảng 6 ngày trước đó. Kể từ đó, hình ảnh và video ghi lại sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng, khiến mối quan hệ của họ thu hút sự chú ý.

Người phụ nữ 30 tuổi ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) yêu người đàn ông 75 tuổi (Ảnh: @radha_ki_mummy/Instagram).

Giữa lúc nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng, Reena xác nhận cô có ý định kết hôn với ông Ram Sagar. Cô cho biết chênh lệch tuổi tác không khiến mình bận tâm và khẳng định bản thân hài lòng với quyết định này. Theo Reena, khoảng cách tuổi tác không phải rào cản đối với mối quan hệ của hai người.

Theo lời kể của cặp đôi, họ gặp nhau khoảng một năm trước rồi dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ hiện đã tiến tới giai đoạn đính hôn, trong khi đám cưới dự kiến diễn ra sau lễ Navratri. Tuy nhiên, ngày tổ chức cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Mối quan hệ của họ thu hút sự chú ý chủ yếu bởi khoảng cách tuổi tác lên tới 45 năm. Trong khi những bức ảnh đính hôn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội, Reena một lần nữa khẳng định cô cảm thấy thoải mái với mối quan hệ này và dự định tiếp tục tiến tới hôn nhân.

Hiện tại, lễ đính hôn đã đưa câu chuyện tình yêu khác thường của cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý, trong khi công chúng vẫn chờ đợi ngày cưới chính thức.