ERIK kể chuyện tình từ ngày cuối cùng về buổi đầu gặp gỡ

Câu chuyện trong MV 2 năm 1 không (2510) được kể theo trình tự ngược thời gian, xoay quanh quyết định xóa bỏ ký ức về người mình từng yêu của một người đàn ông. Bắt đầu từ DAY 730 - cột mốc khép lại hai năm - MV đếm ngược về DAY 1, ngày cả hai lần đầu gặp gỡ. Theo từng ký ức được xóa đi, khán giả dần nhìn lại mối quan hệ từ những ngày cuối cùng cho đến khoảnh khắc bắt đầu, qua đó hé lộ câu chuyện tình phía sau quyết định chia xa.

Trong MV, ERIK hóa thân thành hai phiên bản đối lập: một ERIK của hiện tại lạnh lùng, kiềm nén, thực hiện việc xóa ký ức; và một ERIK của quá khứ đầy ấm áp, luôn đồng hành cùng nữ chính. Cách kể này tạo nên sự thú vị khi khán giả biết trước một cuộc tình đã đi đến hồi kết nhưng vẫn được chứng kiến những kỷ niệm đẹp đẽ của hai nhân vật.

Trở lại làm nàng thơ của ERIK lần thứ ba, Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục đảm nhận vai nữ chính. Nhân vật của cô trải qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu đến khi đối diện với sự chia xa. Sự kết hợp giữa cả hai một lần nữa tạo nên điểm nhấn cho câu chuyện tình cảm của MV.

Loạt cú twist từ dàn khách mời đến after credit

Bên cạnh tuyến tình cảm chính, 2 năm 1 không (2510) còn tạo bất ngờ với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Sao Nhập Ngũ 2026 gồm Châu Bùi, Minh Trang, Quốc Trường và Tuấn Dương trong phân cảnh tiệc sinh nhật tại DAY 500. Giữa không khí vui vẻ của buổi tiệc, nhân vật Quốc Trường bất ngờ thay thế vị trí của ERIK quá khứ, hé lộ việc ký ức của nhân vật đã bị can thiệp.

Nhưng sự bất ngờ vẫn chưa dừng lại: Tại DAY 0, khi nữ chính không còn ký ức và bình thản bước qua ERIK, sự xuất hiện của diễn viên Quốc Anh trong vai người yêu mới của cô tạo thêm một nút thắt cho câu chuyện.

Dàn nghệ sĩ của Sao Nhập Ngũ 2026 hội ngộ trong MV mới của ERIK.

Màn xuất hiện của Quốc Anh ở đoạn kết khiến người xem bất ngờ.

Phần after credit tiếp tục mở ra một hướng diễn giải khác khi Tiểu Vy xuất hiện trong khung cảnh khu rừng cổ trang, gợi liên tưởng đến một mối nhân duyên từ tiền kiếp. MV còn có chi tiết Tiểu Vy bất ngờ cất giọng hát một đoạn trong ca khúc chủ đề. Những chi tiết này mang đến màu sắc giải trí, đồng thời khiến phần kết của sản phẩm trở nên đáng nhớ hơn.

Song hành với MV, ERIK cũng giới thiệu EP thứ hai trong sự nghiệp mang tên Tình Trạng: Tình Tan tại sự kiện Listening Party, nơi các khách mời cùng thưởng thức bốn ca khúc: Bình minh (intro), Không ấy (thì mình yêu nhau), 2 năm 1 không (2510) và hạ màn.

Theo ERIK, khoảng thời gian hai năm thử sức với những màu sắc âm nhạc khác nhau giúp anh có thêm trải nghiệm và nhận ra ballad vẫn là không gian phù hợp để thể hiện cảm xúc. EP lần này cũng là dự án hướng đến cột mốc 10 năm ca hát của nam ca sĩ, tiếp tục khai thác những câu chuyện tình yêu qua nhiều cung bậc.