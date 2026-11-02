Chuyện tình đồng niên của dàn Anh Trai 'Say Hi': Ai sẽ tiếp bước Quân A.P?

Quân A.P - Lê Khanh và chuyện tình 14 năm với cái kết "cổ tích"

Đẹp trai, vừa sành điệu "boy phố" lại vừa có nét dịu dàng "hoàng tử", ngay từ những ngày bắt đầu sự nghiệp, Quân A.P đã hút fan với chất giọng ấm đặc trưng. Cùng với những bản hit Ballad, những câu chuyện bên lề xoay quanh đời sống thường nhật của Quân A.P luôn nhận được sự quan tâm, đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân. Trước khi chính thức công khai, những thông tin xoay quanh chuyện tình lâu năm giữa anh và "nửa kia" Lê Khanh dừng lại ở những mẩu chuyện bên lề từ người quen và những tấm hình sánh vai bên nhau thi thoảng được "người qua đường" ghi lại.

Bức ảnh (được cho là ảnh cưới) của cả hai được chụp tại Ý. Quân A.P từng chia sẻ lên trang cá nhân nhưng nhanh chóng xóa đi. Ảnh: blue_smile19

Những bức ảnh ghi lại hành trình yêu từ thuở học trò của cặp đôi được fan "đào" lại. Ảnh: @191207___

Đến thời điểm tập 13 của chương trình Running Man Việt Nam 2026 lên sóng, khán giả không khỏi bất ngờ với sự xuất hiện của khách mời Lê Khanh. Trong chương trình, cô cũng chia sẻ Quân A.P là một người rất chiều vợ. Trong suốt quá trình tham gia, người hâm mộ cũng "bắt trọn" nhiều khoảnh khắc quan tâm tinh tế mà cả hai dành cho nhau.

Không chỉ ngoại hình, những cử chỉ, hành động của cả hai cũng được nhiều người cho là có nét "phu thê". Nguồn: @runningmanvnchayngaydi

Đặc biệt, hình ảnh nắm tay nhau bước đến "lễ đường" của Quân A.P và Lê Khanh ở tập 14 khiến không ít người cảm thán rằng cuối cùng họ cũng đã chính thức công khai. Ngay cả Anh Tú Atus và Trấn Thành cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến niềm hạnh phúc của "Tám Quân".

"Tám Quân" đã có một "lễ đường" ngọt ngào cùng người thương trong sự chúc phúc của "Gia tộc R". Ảnh: @quan.phamanh

Trong phần giao lưu tại The Masked Singer Vietnam 2026, sau khi tiết lộ thân phận mascot DOL-LA-LA, Quân A.P cũng nhân cơ hội chia sẻ thêm chặng đường bên nhau giữa anh và bà xã, thông qua từ khóa "14". Anh tiết lộ thực chất trong suốt 14 năm kể từ khi cả hai lần đầu nói lời yêu cũng có khoảng thời gian "rụng mất vài năm", nhưng nhờ vậy nam ca sĩ có thêm trải nghiệm để "yên vị" một chỗ như hiện tại.

Quân A.P chia sẻ thêm về con số "14" trong The Masked Singer Vietnam 2026.

buitruonglinh và mối tình một thập kỷ với Thúy Hằng

Một chuyện tình đẹp, bền vững từ thuở "gà bông" khác của "vũ trụ Say Hi" là tình yêu giữa Anh Trai buitruonglinh và bạn gái Thúy Hằng. Cả hai đã công khai chuyện tình từ năm 2017 và thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng nhau trên mạng xã hội.

Cả hai không ngại chia sẻ hình ảnh khi ở cùng nhau trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Yêu nhau đã hơn 10 năm, buitruonglinh vẫn thường xuyên cho fan ăn "cơm chó" khi chia sẻ nhiều giây phút có bạn gái đồng hành. Đặc biệt, ca khúc Dù Cho Mai Về Sau của buitruonglinh được viết nên từ chính câu chuyện tình của hai người. Trong một bài phỏng vấn, anh chia sẻ mình đã ghi lại cảm xúc tin tưởng và bền bỉ trong tình yêu qua bài hát này.

Bài hát Dù Cho Mai Về Sau được viết từ chính câu chuyện tình của buitruonglinh và bạn gái.

Sự si tình của buitruonglinh dành cho bạn gái cũng được đồng nghiệp xác nhận. Trong một chương trình, nhạc sĩ Đậu Tất Đạt từng nhận xét, buitruonglinh là người si tình nhất mình từng gặp, thể hiện rõ nhất trong cách anh đưa đón người yêu.

"Nếu bạn nào nghe nhạc của Linh nhiều sẽ nhận ra Linh hay sử dụng hình ảnh đưa đón người yêu đi về, đi chơi", Đậu Tất Đạt bỏ nhỏ.

Archer (fan của buitruonglinh) thường trêu cho buitruonglinh "ra rìa" vì Thúy Hằng quá dễ thương. Nguồn: @_chihan.btth

HURRYKNG - Kem và chuyện tình từ giảng đường

Là thành viên tổ đội GERDNANG, tên tuổi của HURRYKNG có bước chuyển mình sau chương trình Rap Việt mùa 3 và tiếp đó là Anh Trai "Say Hi" và Tinh Hà "Say Hi". Ngoài chất giọng rap cuốn hút và tính cách "tẻn tẻn", anh cũng được fan nhà Say Hi ngưỡng mộ với câu chuyện tình 10 năm cùng Kem - tên thật là Nhung Ngô.

Bài viết của HURRYKNG "dỗ" bạn gái từ 9 năm trước khiến dân tình "quắn quéo".

Công khai từ năm 2017 và dù đã gần 10 năm bên nhau, mối tình này vẫn luôn được các fan "xin vía" vì từng hành động tình cảm mà hai bên dành cho nhau. Kem được bắt gặp nhiều lần đồng hành cùng HURRYKNG trong các buổi diễn và sự kiện. HURRYKNG cũng không ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên cạnh bạn gái, thậm chí "quảng cáo" và "xắn tay" vào gói đồ khi Kem khởi nghiệp kinh doanh phụ kiện handmade. Chính sự chân thành và thái độ tôn trọng dành cho nhau khiến chuyện tình của cặp đôi luôn nhận được sự dõi theo và cổ vũ của các fan.

Kem đồng hành cùng HURRYKNG trong nhiều sự kiện. Ảnh: @alittleabouttmoo

HURRYKNG quảng bá hết mình cho thương hiệu phụ kiện handmade của bạn gái.

Những bức ảnh đồng hành cùng nhau được cả hai công khai trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV