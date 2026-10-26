Chuyện tình của Tom Brady và người đẹp kém 11 tuổi

Theo Page Six, Tom Brady (49 tuổi) và siêu mẫu Candice Swanepoel (38 tuổi) đã tìm hiểu, hẹn hò được vài tháng. Một nguồn tin chia sẻ với People: "Cả hai đều đang sống tại Miami nên rất thuận tiện để gặp gỡ. Họ dành nhiều thời gian bên nhau nhưng Candice rất cẩn trọng và kín tiếng về mối quan hệ này".

Được biết, cặp đôi luôn chủ động áp dụng các biện pháp tối đa nhằm tránh sự chú ý của giới truyền thông và paparazzi mỗi khi hẹn hò.

Tom Brady và Candice Swanepoel hẹn hò kín đáo trong vài tháng qua. Ảnh: IGNV.

Kể từ khi hoàn tất thủ tục ly hôn với siêu mẫu Gisele Bündchen vào năm 2022, huyền thoại làng bóng bầu dục Mỹ liên tục vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân showbiz như Irina Shayk, Brooks Nader, Kim Kardashian hay Alix Earle. Tuy nhiên, Tom Brady chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Anh chọn lối sống riêng tư để tập trung chăm sóc con cái và phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Tom Brady sinh năm 1977, là cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, thi đấu ở vị trí quarterback. Trong 23 mùa giải tại NFL, anh khoác áo New England Patriots và Tampa Bay Buccaneers, giành 7 chức vô địch Super Bowl, 5 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất Super Bowl và 3 lần là MVP của NFL. Brady chính thức giải nghệ vào tháng 2/2023 và được xem là một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử giải đấu.

Sắc vóc gợi cảm của Candice Swanepoel. Ảnh: IGNV.

Về phía Candice Swanepoel, người mẫu gốc Nam Phi từng có mối tình kéo dài hơn một thập kỷ với Hermann Nicoli trước khi chia tay vào năm 2018. Hiện cô là mẹ đơn thân nuôi dạy hai con trai Anacã (10 tuổi) và Ariel (8 tuổi). Trong cuộc phỏng vấn với V Magazine, siêu mẫu chia sẻ cô luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ, đồng thời chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần bản thân.

Candice Swanepoel sinh năm 1988, từng là một trong những thiên thần đình đám của Victoria's Secret, nhiều lần lọt top siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Hiện đại diện của cả Tom Brady lẫn Candice Swanepoel vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước thông tin hẹn hò.