Chuyện tình của chàng trai 23 tuổi yêu bà ngoại 83 tuổi của bạn cùng lớp

Theo South China Morning Post (SCMP), chàng trai tên Kofu và người yêu là bà Aiko quen nhau khi anh đến nhà bạn cùng lớp chơi. Ngay lần đầu gặp mặt, Kofu đã bị thu hút bởi người phụ nữ 83 tuổi. Về phía bà Aiko, bà cũng có ấn tượng tốt với chàng trai trẻ, đặc biệt bởi sự dịu dàng và nguồn năng lượng tích cực của anh.

Bà Aiko từng làm nghề chăm sóc cây cảnh, đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con cùng 5 người cháu. Sau khi ly hôn, bà sống cùng gia đình con trai. Trong khi đó, Kofu đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học và thực tập tại một công ty thiết kế sáng tạo.

Dù có tình cảm, ban đầu cả hai đều ngần ngại bày tỏ vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Cơ hội đến khi Kofu và bà Aiko cùng có chuyến đi Disneyland. Ban đầu, chuyến đi được lên kế hoạch với sự tham gia của cháu gái bà, nhưng người này sau đó không thể góp mặt.

Bà Aiko, 83 tuổi, cùng người tình kém nhiều tuổi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi cả hai được phỏng vấn trên đường phố. (Ảnh: 8days)

Khi đứng trước lâu đài Lọ Lem vào lúc hoàng hôn, Kofu đã quyết định thổ lộ tình cảm. Từ đó, mối quan hệ của họ dần phát triển và chính thức bắt đầu vào ngày Valentine 14/2. Khi trả lời phỏng vấn, cặp đôi cho biết đã hẹn hò hơn 6 tháng.

Hiện tại, Kofu và bà Aiko đã chuyển về sống chung, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ hai gia đình. Dù chưa đề cập đến chuyện kết hôn, cả hai thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm.

Kofu chia sẻ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày là khi thức dậy và nhìn thấy người yêu bên cạnh. Trong khi đó, bà Aiko cho biết mình thường cảm thấy cô đơn mỗi khi bạn trai đi làm, nhưng việc chuẩn bị bữa ăn cho anh lại mang đến niềm vui. Bà còn tiết lộ Kofu thường giúp mình đánh răng trước khi đi ngủ.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số người nhận xét bà Aiko có phong thái trẻ trung, trong khi những ý kiến khác băn khoăn về khả năng duy trì mối quan hệ khi hai người cách nhau tới 60 tuổi. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống bên nhau.