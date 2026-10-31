Chuyện tình cảm của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có số phận nhiều trắc trở. Cô được Văn Cường (Steven Nguyễn) dùng tiền chuộc thân để thoát khỏi sòng bạc, sau đó trở thành vợ anh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không mang lại hạnh phúc như mong đợi khi Thị Liễu gặp lại Văn Tài (Quốc Anh), người bạn thân từ thuở thiếu thời và cũng là người cô thực sự dành tình cảm.

Sự xuất hiện của Văn Tài khiến mối quan hệ giữa Thị Liễu và Văn Cường ngày càng căng thẳng. Khi nhận ra tình cảm thật sự của mình, Thị Liễu muốn lấy lại giấy chuộc thân để chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại. Trong khi đó, Văn Cường không dễ dàng chấp nhận việc mất đi người vợ mà mình từng bỏ tiền chuộc về. Những mâu thuẫn, ghen tuông và tổn thương tạo nên một trong những tuyến tình cảm đáng chú ý của bộ phim.

Sự xuất hiện của Văn Tài khiến mối quan hệ giữa Thị Liễu và Văn Cường ngày càng căng thẳng.

Đáng chú ý, phân cảnh đối đầu giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trước ngày phim ra mắt đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nữ diễn viên tiết lộ đây là một trong những cảnh khó nhất bởi cả hai chưa từng đóng chung trước đó. Ở lần quay đầu tiên, họ chưa thực sự bắt nhịp nên phải hẹn đạo diễn thực hiện lại. Đến lần quay thứ hai, biểu cảm và lời thoại của bạn diễn giúp Lan Ngọc nhập tâm hơn. Cô cho biết nước mắt đã tự nhiên tuôn rơi mà không cần cố gắng diễn xuất.

Với Steven Nguyễn, Văn Cường cũng là màu sắc khác biệt so với những nhân vật hành động gai góc từng giúp anh được khán giả biết đến. Nam diễn viên xây dựng hình ảnh một người đàn ông có vẻ ngoài toan tính, gia trưởng nhưng bên trong vẫn tồn tại những tổn thương và khao khát được yêu thương. Chính sự đối lập này khiến câu chuyện hôn nhân của hai nhân vật có thêm nhiều lớp cảm xúc.

Trái ngược với mối quan hệ nhiều sóng gió trên màn ảnh, ngoài đời, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc chưa từng xác nhận có quan hệ tình cảm. Cả hai là đồng nghiệp lần đầu hợp tác trong dự án điện ảnh này. Vì vậy, sự thân thiết và những phân cảnh giàu cảm xúc trong phim không đồng nghĩa với chuyện tình cảm ngoài đời.

Steven Nguyễn.

Ở tuổi 35, Steven Nguyễn hiện tập trung phát triển sự nghiệp sau nhiều năm kiên trì theo đuổi diễn xuất. Nam diễn viên từng trải qua công việc soát vé tại rạp, tham gia sân khấu và các dự án phim chiếu mạng trước khi được chú ý rộng rãi qua Mưa Đỏ. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trong khi Trại Buôn Người tiếp tục mang về hơn 490 tỷ đồng tại phòng vé. Hai thành tích này giúp Steven Nguyễn trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất quan tâm.

Khi chia sẻ về tình yêu, Steven Nguyễn cho biết quan điểm của anh đã thay đổi theo thời gian. Nam diễn viên đề cao sự tự nguyện, thẳng thắn và tôn trọng đối phương, đồng thời cho rằng không nên đặt quá nhiều áp lực lên chuyện tình cảm. Anh bày tỏ: "Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên". Hiện Steven Nguyễn khá kín tiếng về đời tư.

Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc bước sang tuổi 36 với sự nghiệp đã có nhiều dấu ấn. Từ vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận, nữ diễn viên tiếp tục ghi điểm qua Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu 3 và Cua Lại Vợ Bầu. Trong đó, Cua Lại Vợ Bầu đạt khoảng 191,8 tỷ đồng, còn Gái Già Lắm Chiêu 3 thu về khoảng 165 tỷ đồng.

Về chuyện tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng. Nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn có một gia đình hạnh phúc, song vẫn dành nhiều thời gian cho công việc và những kế hoạch cá nhân. Sau khoảng 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ, cô trở lại với Chị Chị Em Em 3, đảm nhận một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp hơn những vai diễn quen thuộc.

Từ câu chuyện hôn nhân đầy biến cố của Thị Liễu và Văn Cường đến cuộc sống riêng của hai diễn viên, Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc mang đến những màu sắc khác biệt giữa màn ảnh và đời thực. Sau màn kết hợp lần đầu, cả hai tiếp tục có những kế hoạch riêng trong sự nghiệp, đồng thời nhận được sự quan tâm của khán giả qua bộ phim vừa ra rạp.