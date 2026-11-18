Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã đóng, khách hàng có thể được hoàn lại số tiền đã chuyển nếu giao dịch không thể thực hiện thành công. Tuy nhiên, thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào trạng thái giao dịch, quy trình xử lý của ngân hàng chuyển tiền, ngân hàng nhận tiền và hệ thống thanh toán liên quan.

Về nguyên tắc, khi tài khoản thanh toán đã được đóng, ngân hàng không tiếp tục thực hiện các giao dịch ghi có thông thường vào tài khoản đó. Nếu hệ thống phát hiện tài khoản thụ hưởng không còn tồn tại hoặc không đủ điều kiện nhận tiền, giao dịch có thể bị từ chối và số tiền được chuyển trả về tài khoản của người gửi theo quy trình xử lý giao dịch không thành công.

Theo điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư số 15/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, đối với dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi, trường hợp tài khoản bên thụ hưởng đã đóng, ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng phải hoàn trả lệnh chuyển tiền cho ngân hàng phục vụ bên trả tiền chậm nhất trong một ngày làm việc kể từ khi nhận được lệnh chuyển tiền, hoặc xử lý theo thỏa thuận với bên trả tiền. Quy định này cũng được áp dụng đối với dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản thanh toán theo quy định tại Thông tư.

Tuy nhiên, đây là thời hạn ngân hàng nhận xử lý hoàn trả lệnh chuyển tiền, không đồng nghĩa với việc tiền chắc chắn được ghi có trở lại tài khoản người gửi trong một ngày làm việc. Thời điểm khách hàng thực nhận lại tiền còn phụ thuộc vào quá trình xử lý của ngân hàng chuyển tiền và hệ thống thanh toán liên quan.

Đối với giao dịch chuyển tiền nhanh, nếu thông tin tài khoản nhận không hợp lệ và được hệ thống phát hiện ngay, giao dịch có thể không được thực hiện hoặc số tiền được hoàn trả trong thời gian ngắn. Trường hợp tiền đã bị trừ khỏi tài khoản người gửi nhưng chưa được hoàn lại, ngân hàng có thể cần kiểm tra, đối soát và phối hợp với ngân hàng thụ hưởng để xác định tình trạng giao dịch.

Nếu phát hiện đã chuyển tiền vào tài khoản đóng nhưng chưa nhận lại tiền, khách hàng cần liên hệ ngân hàng nơi thực hiện giao dịch để yêu cầu kiểm tra, tra soát. Khi liên hệ, nên cung cấp đầy đủ thông tin như số tài khoản chuyển tiền, số tài khoản thụ hưởng, số tiền, thời gian giao dịch và mã giao dịch để ngân hàng có cơ sở xác minh.

Đáng lưu ý, khách hàng cần phân biệt tài khoản đã đóng với tài khoản tạm khóa hoặc bị hạn chế giao dịch. Đây là những trạng thái khác nhau và việc tiếp nhận, xử lý khoản tiền chuyển đến có thể không giống nhau.

Để hạn chế rủi ro, trước khi chuyển khoản, đặc biệt với số tiền lớn, khách hàng nên xác nhận lại thông tin tài khoản của người nhận. Trường hợp đã chuyển tiền nhưng chưa rõ kết quả, cần kiểm tra với ngân hàng trước khi thực hiện lại giao dịch nhằm tránh chuyển tiền hai lần.