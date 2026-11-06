Chuyển tiền qua ví điện tử rồi bị lừa, người dùng cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Ảnh minh họa (AI).

Trước tiên, hãy ngừng ngay mọi giao dịch, liên hệ tổng đài hỗ trợ của ví điện tử đã sử dụng để chuyển tiền, đề nghị khóa tài khoản ví cá nhân và tạm phong tỏa giao dịch vừa thực hiện nếu hệ thống cho phép. Người dùng cần lưu lại mã yêu cầu hỗ trợ và tên nhân viên tiếp nhận để làm căn cứ làm việc với cơ quan chức năng.

Tiếp đó, lưu giữ các dữ liệu liên quan đến vụ việc, gồm ảnh chụp tin nhắn, lịch sử giao dịch, cuộc gọi, trang web hoặc đường dẫn do đối tượng gửi; toàn bộ nội dung trò chuyện; số điện thoại, số tài khoản nhận tiền và tên ví điện tử của đối tượng, nếu có.

Người bị hại cần gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an xã, phường nơi cư trú; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tại địa phương. Với vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có thể gửi đơn đến Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an.

Người dùng không chuyển thêm tiền với bất kỳ lý do nào như phí xác minh, phí hoàn tiền; đồng thời cảnh giác với các dịch vụ trên mạng quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, vì đây có thể là chiêu trò lừa đảo tiếp theo.