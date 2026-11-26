Mạc Anh Thư vừa đăng lên trang cá nhân ảnh chụp đoạn tin nhắn với chồng cũ Huy Khánh, kèm biên lai chuyển khoản. Lời nhắn của nam diễn viên rất ngắn: tiền gửi cho hôm hai mẹ con đi chơi. Cựu người mẫu đáp lại bằng câu đùa "Đội ơn nha tài trợ".

Huy Khánh vẫn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam sau ly hôn. Ảnh: FBNV

Trong dòng trạng thái đi kèm, Mạc Anh Thư viết rằng hai mẹ con ngày nào cũng "gửi tín hiệu" mong ba của bé thật giàu để mẹ con được "sống trong nhung lụa". Số tiền trong giao dịch không được công khai. Dưới bài đăng, nhiều người khen cách hai người trò chuyện thoải mái dù đã không còn là vợ chồng.

1 tỷ đồng mỗi năm cho cuộc sống ở Phần Lan

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn cuối năm 2023, Mạc Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan từ năm 2024. Trong một video trả lời câu hỏi của khán giả gần đây, cô cho biết hai mẹ con chi khoảng 30.000–40.000 euro mỗi năm (khoảng 1 tỷ đồng) cho học phí và sinh hoạt.

Mạc Anh Thư ở Turku, Phần Lan. Ảnh: FBNV

Trong bài viết ghim trên trang cá nhân từ cuối tháng 10, Mạc Anh Thư kể gần 3 năm ở Phần Lan cô chưa làm ra đồng nào tại đây; năm nào cô cũng chuyển tiền từ Việt Nam sang. Nguồn tiền đến từ khoản tiết kiệm sau nhiều năm làm việc và tiệm đồ ăn vặt nhỏ ở TP.HCM mà cô vẫn quản lý từ xa. Cô thừa nhận cửa hàng bán chậm hơn trước nhiều, hiện làm thêm tiếp thị liên kết và vừa được Facebook bật kiếm tiền, nên kinh tế "may mắn vẫn đủ sinh sống".

Cô cũng nói thẳng: nếu không có sẵn tiền tiết kiệm và tiệm ở Việt Nam, với vốn tiếng Phần Lan chưa nói được và tiếng Anh ở mức trung bình, cô chỉ có thể tìm việc chân tay như làm nail, phục vụ hay dọn vệ sinh. Mỗi lần hai mẹ con về nước nghỉ hè, Huy Khánh dành thời gian gặp con và phụ vợ cũ việc kinh doanh.

Song song việc chăm con và điều hành công việc, Mạc Anh Thư theo học ngành Quản trị kinh doanh và nhận bằng cử nhân giữa năm 2026, ở tuổi 40. Cô cũng học thêm tiếng Phần Lan và tiếng Trung.

Mạc Anh Thư nói cô sang Phần Lan để trải nghiệm, không đặt mục tiêu bằng mọi giá phải định cư. Hai mẹ con sẽ ở lại chừng nào con gái còn thích; nếu đủ điều kiện xin cư trú lâu dài, cô sẽ cân nhắc nhưng không tạo áp lực cho bản thân. Cô từng thừa nhận có lúc hối hận vì quyết định ra nước ngoài, nhưng chọn tiếp tục cố gắng.

Cuộc sống của Mạc Anh Thư ở Phần Lan. Ảnh: FBNV

12 năm gắn bó, chia tay không ồn ào

Huy Khánh và Mạc Anh Thư công khai ly hôn vào tháng 3/2025, dù thủ tục đã hoàn tất từ cuối năm 2023. Hai người khép lại 12 năm gắn bó vì khác biệt quan điểm sống; Mạc Anh Thư khẳng định không có người thứ ba. Từ đó đến nay, cả hai vẫn giữ liên lạc và cùng lo cho con gái chung.