Hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại đường Trần Hưng Đạo thuộc phường An Hải đã được chuyển sang đêm khuya. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thay đổi thời gian thu gom rác

Là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của Đà Nẵng, phường An Hải có nhiều nhà hàng, quán ăn, giải khát… phục vụ du khách đến khuya và rạng sáng, theo đó yêu cầu công nhân môi trường kịp thời thu gom rác, không để ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Từ giữa tháng 11/2026, UBND phường An Hải phối hợp với Đội môi trường Sơn Trà triển khai phương án thu gom, vận chuyển rác trên các tuyến đường du lịch. Cụ thể, đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ đường Vương Thừa Vũ đến Nguyễn Văn Thoại được thu gom rác vào 2 thời điểm là 22 giờ (phía tây) và 4 giờ (phía đông); đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Ngô Quyền lúc 22 giờ 30 (dãy nhà số lẻ) và 1 giờ 30 (dãy nhà số chẵn); đường Phạm Văn Đồng lúc 23 giờ 30; đường Trần Hưng Đạo đoạn từ chân cầu Trần Thị Lý đến đường Nguyễn Thế Lộc lúc 0 giờ 30 và đường Hồ Nghinh lúc 4 giờ 45.

Ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải cho hay, phường đã thông báo, tuyên truyền các hộ thải bỏ, lưu giữ rác thải trong thùng có nắp đậy và đặt thùng trên vỉa hè các tuyến đường nói trên từ 22 giờ hằng ngày.

Sau khi rác được thu gom, trước 8 giờ sáng hằng ngày, các hộ phải đưa thùng rác vào và lưu giữ bên trong nhà, cơ sở kinh doanh; không đặt thùng rác ngoài vỉa hè, lòng đường trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 21 giờ 30 hằng ngày. Những trường hợp đặt, để thùng rác trên lòng đường, vỉa hè không đúng khung giờ nói trên hoặc có hành vi bỏ rác, tập kết rác ra đường, vỉa hè sai quy định sẽ bị xử lý.

Theo ông Trần Mai Trường, Đội trưởng Đội môi trường Sơn Trà (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng), bên cạnh chuyển sang thu gom rác vào ban đêm đối với các tuyến đường du lịch thuộc phường An Hải, đội đã nối dài lộ trình thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt qua các tuyến đường thuộc địa phận phường Sơn Trà vào cùng khung giờ.

Theo đó, thu gom rác trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Nguyễn Thế Lộc đến Vân Đồn lúc 0 giờ 30; đường Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sa đoạn từ đường Vương Thừa Vũ đến Nguyễn Phan Vinh lúc 3 giờ sáng.

Rác phát sinh từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ du lịch vào đêm khuya được thu gom kịp thời. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Để triển khai phương án thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên các tuyến đường du lịch thuộc 2 phường An Hải và Sơn Trà, đội huy động 4 chuyến xe cơ giới chuyên dụng loại có tải trọng 4,5 tấn để thực hiện hằng đêm với tổng khối lượng rác ước tính khoảng 20 tấn/đêm.

Rác thải sinh hoạt được thu gom sạch sẽ trước khi trời sáng, giúp bảo đảm mỹ quan các tuyến phố du lịch trên địa bàn 2 phường. Tuy nhiên, một số nhà hàng, quán ven đường hoạt động xuyên đêm nên đưa rác ra đường muộn hơn giờ thu gom, ảnh hưởng đến việc thu gom rác triệt để… Đơn vị đang khắc phục một số khó khăn để bảo đảm công tác thu gom, vận chuyển rác ban đêm.

Thu gom rác sau 22 giờ hằng ngày

Trong Thông báo số 1082/TB-VP ngày 2/11/2026 của Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các phường Hải Châu, Hòa Cường, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây chủ trì, phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh đô thị khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể thu gom, vận chuyển rác thải tại các khu vực du lịch trên địa bàn sau 22 giờ hằng ngày, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ du lịch và hoạt động trải nghiệm của du khách.

Thực hiện chỉ đạo nói trên, UBND phường Hội An Đông đã làm việc với Công ty CP Công trình công cộng Hội An khẩn trương xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn phường; trong đó hoạt động thu gom, vận chuyển rác tại các khu vực du lịch được thực hiện sau 22 giờ hằng ngày.

Tuy nhiên, việc này đang cần khảo sát khu vực, tuyến đường để thực hiện phù hợp, chẳng hạn, khu vực rừng dừa Bảy Mẫu đến chiều tối hằng ngày thì đã hết khách nên cần thu gom rác sớm hơn vì chờ đến 22 giờ đêm quá muộn.

Rác thu gom tại phố cổ Hội An trong đêm khuya được lưu giữ trong thùng xe và vận chuyển ra Trạm trung chuyển rác khu vực Cẩm Lê (phường Hòa Xuân) vào sáng hôm sau. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Trần Hữu Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho hay, hiện nay, công ty đã thực hiện thu gom rác sau 22 giờ hằng ngày tại phố cổ Hội An (phường Hội An). Việc này sẽ kịp thời thu gom rác cho nhiều cơ sở kinh doanh kết thúc hoạt động trễ, giúp đường phố trong khu vực sạch sẽ, bảo đảm môi trường, mỹ quan đô thị.

Rác thu gom được sẽ lưu chứa trong thùng xe đến rạng sáng và sáng sớm hôm sau thu gom thêm cho đủ khối lượng rồi vận chuyển ra Trạm trung chuyển rác khu vực Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân). Còn khu vực du lịch khác tại phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây đang được đơn vị phối hợp với các địa phương thống nhất phương án, giờ thu gom rác.

Theo bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, công ty đang phối hợp với các phường Hải Châu, Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn... xây dựng phương án thu gom rác sau 22 giờ đêm trên các tuyến đường, khu vực du lịch như chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.