'Chuyện thanh xuân' kết nối tài năng trẻ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Đây là thông tin được Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chia sẻ trong buổi họp báo công bố liên hoan sáng 19/10. Theo đó, với chủ đề "Chuyện thanh xuân", liên hoan dự kiến giới thiệu các tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, sân khấu, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, hội họa và mỹ thuật. Các tác phẩm phản ánh ký ức, tình yêu, đam mê, hành trình trưởng thành cũng như suy nghĩ của người trẻ về con người, quê hương, đất nước và đời sống đương đại.

Theo TS NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, điểm mới của liên hoan là tạo điều kiện để sinh viên ở các chuyên ngành của trường gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và cùng thực hiện tác phẩm. Nhà trường lựa chọn những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, đồng thời dành một phần kinh phí hỗ trợ các nhóm sáng tạo. Liên hoan cũng hướng tới việc kết nối hoạt động đào tạo với môi trường làm nghề, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn sáng tạo nghệ thuật.

TS -NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, phát biểu. Ảnh: BTC

"Chúng tôi coi đó là những hạt giống quan trọng để sinh viên có điều kiện sáng tạo, thử nghiệm ngôn ngữ nghệ thuật và đặc biệt là tạo tiền đề để các bạn kết nối với nhau", ông Bùi Như Lai chia sẻ.

Trong khuôn khổ "Chuyện thanh xuân", nhiều hoạt động chuyên ngành sẽ được tổ chức. Đó là liên hoan phim ngắn dành cho sinh viên các ngành điện ảnh, truyền hình và thiết kế mỹ thuật hoạt hình, với các tác phẩm phim truyện, phim hoạt hình dài 10-30 phút. Ở lĩnh vực sân khấu, liên hoan dành cho sinh viên sân khấu, múa và kịch hát dân tộc diễn ra từ ngày 5-15/12, giới thiệu các tiết mục, trích đoạn dài 15-30 phút, khuyến khích thử nghiệm hình thức biểu diễn mới.

Ban giám hiệu nhà trường chia sẻ về liên hoan. Ảnh: BTC

Cùng thời gian này, triển lãm mỹ thuật "Dấu ấn" giới thiệu các sáng tác hội họa, thiết kế sân khấu, điện ảnh, hoạt hình, trang phục và hóa trang. Cả liên hoan sân khấu và triển lãm mỹ thuật đều nhận đăng ký đến ngày 25/11. Riêng cuộc thi ảnh và triển lãm "Khuôn hình kể chuyện", với chủ đề "Góc nhìn trẻ về Việt Nam hôm nay", nhận tác phẩm từ ngày 19/10 đến 30/11, khai mạc và trao giải ngày 17/12; triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/12.

Dự kiến, tại lễ kỷ niệm thành lập trường ngày 17/12, các tác phẩm tiêu biểu của liên hoan sẽ được giới thiệu tới công chúng. Một số tác phẩm và vở diễn xuất sắc sẽ được lựa chọn trình chiếu, biểu diễn; các sản phẩm hội họa, nhiếp ảnh được trưng bày, triển lãm trong khuôn viên trường.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông chia sẻ tại sự kiện

Theo Hiệu trưởng Bùi Như Lai, thay vì tập trung giới thiệu về nhà trường và đội ngũ giảng viên như trước, hoạt động kỷ niệm năm nay sẽ dành không gian cho các sản phẩm sáng tạo của sinh viên. Nhà trường mong muốn duy trì "Chuyện thanh xuân" thành hoạt động thường niên, với nội dung và thông điệp riêng ở mỗi kỳ, từng bước mở rộng kết nối giữa các chuyên ngành và các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Đánh giá cao những đổi mới của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho rằng việc tổ chức liên hoan nghệ thuật "Chuyện thanh xuân" và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới là những bước đi phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực sáng tạo nội dung, các cơ sở đào tạo nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc hình thành đội ngũ có chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Việc tạo môi trường để sinh viên liên ngành cùng sáng tạo, đưa tác phẩm ra khỏi phạm vi bài tập học thuật và tiếp cận công chúng không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình đào tạo, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường với đời sống nghệ thuật.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Cùng dịp này, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, được xây dựng trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống và hướng tới hình ảnh sáng tạo, năng động, cởi mở và hội nhập. Bộ nhận diện mới không chỉ là sự đổi mới về logo và hình thức đồ họa, mà là một hệ thống hình ảnh thống nhất nhằm tăng cường tính nhận diện của nhà trường trên các nền tảng truyền thông, trong môi trường đào tạo - sáng tạo và các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế.

Với thông điệp "Kế thừa tinh hoa truyền thống bằng hơi thở đương đại", nhà trường kỳ vọng diện mạo mới cùng các hoạt động sáng tạo như "Chuyện thanh xuân" sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đáp ứng nhu cầu nhân lực của lĩnh vực nghệ thuật và công nghiệp văn hóa.