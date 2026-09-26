Chuyến thăm tạo định hướng mới cho quan hệ Trung-Mỹ

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ sau 11 năm và là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh tháng 5/2026. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nguyên thủ đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và đạt được nhiều điểm đồng thuận mới, làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời tạo định hướng mới cho quan hệ song phương.

Chuyên gia Tôn Thành Hạo, Phó nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và An ninh, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về kết quả chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo giới chuyên gia, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Hai nguyên thủ đang cùng định hướng quan hệ Trung-Mỹ, mở rộng giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chuyên gia Tôn Thành Hạo (Sun Chenghao), Phó nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), cho rằng kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm là việc hai bên làm rõ các nguyên tắc cho quan hệ Trung-Mỹ trên cơ sở đồng thuận mạnh mẽ hơn. Hai bên nhất trí cùng xây dựng “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại”, qua đó làm phong phú thêm định nghĩa về mối quan hệ được xác lập hồi tháng 5 năm nay.

Cụ thể, theo chuyên gia Tôn Thành Hạo, các nhóm công tác về kinh tế và thương mại đã đạt được những thỏa thuận mới, tạo điều kiện tiếp tục giải quyết các bất đồng. Hai nguyên thủ ủng hộ duy trì đối thoại và tăng cường hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra không gian hợp tác trong lĩnh vực đang có sự cạnh tranh gay gắt này. Trung Quốc cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc giao lưu và học tập trong 5 năm tới. Theo ông, việc kết hợp giữa định hướng chiến lược, lợi ích thiết thực và giao lưu nhân văn giúp các kết quả đạt được tạo nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ song phương.

Đánh giá tác động của những kết quả trên đối với quan hệ Trung-Mỹ và tình hình quốc tế, chuyên gia Tôn Thành Hạo cho rằng một tín hiệu quan trọng từ cuộc gặp là hai nước có thể chủ động mở rộng lợi ích chung ngay cả khi vẫn tồn tại bất đồng. Đối với quan hệ song phương, sự đồng thuận đạt được giữa hai nguyên thủ mang lại định hướng rõ ràng cho các cuộc đối thoại đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực, giúp giảm tác động của những va chạm cục bộ đối với tổng thể quan hệ, đồng thời củng cố niềm tin và kỳ vọng ổn định hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Đối với tình hình thế giới, Phó nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh, Đại học Thanh Hoa, nhận định việc duy trì trao đổi về kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ góp phần ổn định chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, trong khi đối thoại về AI tạo điều kiện để hai bên cùng giải quyết những rủi ro mang tính xuyên biên giới. Bên cạnh đó, sự ủng hộ lẫn nhau trong việc đăng cai các hội nghị cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và G20 trong năm nay cho phép mở rộng phối hợp song phương sang lĩnh vực hợp tác đa phương.

Ông Tôn Thành Hạo khẳng định: “Ý nghĩa lâu dài của quan hệ song phương nằm ở việc chứng minh rằng cạnh tranh không nên là yếu tố ngăn cản hợp tác”.