Chuyến thăm sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong việc nâng cấp hợp tác kinh tế giữa hai nước

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trước thềm chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 7/10, đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào đã trao đổi với báo chí về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, chuyến thăm Lào lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng kể từ khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với việc thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; qua đó khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam tiếp tục được vun đắp, tăng cường, không ngừng phát triển.

Bên cạnh đó, chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí đặc biệt, khi hai nước tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm đầu tiên; đồng thời, Lào cũng vừa tổ chức bầu Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mới tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa X (diễn ra từ ngày 5-21/10/2026). Thêm vào đó, đây cũng là lần đầu tiên đồng chí tân Thủ tướng Chính phủ Lào Salemxay Kommasith đón tiếp khách quốc tế trên cương vị mới; trong khi đó, Việt Nam cũng đang tiến hành Hội nghị Trung ương 4 và chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khóa XVI; bối cảnh này đã làm cho chuyến thăm càng thêm ý nghĩa đối với ý chí chung và việc nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công rực rỡ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng. Cụ thể, sau khi hội đàm song phương chính thức, dự kiến hai bên sẽ tiến hành ký kết hơn 10 văn kiện bao quát tất cả các lĩnh vực, từ cấp trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào đánh giá, các văn kiện nêu trên sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch thực tế giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước, đồng thời là sự chuẩn bị nội dung quan trọng cho Hội nghị Ủy ban hợp tác song phương liên Chính phủ lần thứ 49 sẽ diễn ra vào đầu năm 2027.

Ngoài ra, trong thời gian chuyến thăm, sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư Lào-Việt Nam với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho các đơn vị Nhà nước, tư nhân. Đây là diễn đàn kết nối nhu cầu, năng lực của doanh nghiệp hai nước, đã trở thành hợp tác thực tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào bày tỏ kỳ vọng, kết quả chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong việc nâng cấp hợp tác kinh tế giữa hai nước nhằm tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt từ lâu đời.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN)

Về phương hướng hợp tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào kỳ vọng hai bên sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác trên 3 lĩnh vực, đó là: kết nối cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải; thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều; hợp tác toàn diện về năng lượng, giáo dục, du lịch.

Về lĩnh vực thứ nhất, phía Lào kỳ vọng hai bên sẽ thúc đẩy các dự án chiến lược về đường bộ, đường sắt, hệ thống cung ứng năng lượng, xăng dầu sớm thành hiện thực. Mục tiêu quan trọng là biến Lào từ quốc gia không giáp biển trở thành “Trung tâm kết nối khu vực”. Điều này sẽ giúp Lào giảm bớt chi phí sản xuất, vận tải, tăng năng lực cạnh tranh của hàng hóa và đặc biệt việc kết nối hai nền kinh tế sẽ trở nên chặt chẽ hơn.

Về lĩnh vực thứ hai, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết, phía Lào sẽ tạo cơ chế thuận lợi và thu hút các nhà đầu tư Việt Nam tham gia đầu tư tại Lào nhiều hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, mỏ, chế biến hàng hóa trong nước; phía Lào cam kết sẽ tiếp tục giải quyết các trở ngại trong giao thương biên mậu để tăng giá trị thương mại song phương đạt mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Về lĩnh vực thứ ba, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, hai nước có thế mạnh tiềm năng trên nhiều lĩnh vực, do đó hai bên cùng khuyến khích trao đổi, mua bán năng lượng, tiếp tục xây dựng cơ sở giáo dục chung, hợp tác khuyến khích du lịch theo hình thức “hai đất nước, một điểm đến” để thu hút du khách bên ngoài và tạo nguồn thu cho nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết, vào cuối năm 2026, Lào sẽ ra khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển, có lộ trình chuyển tiếp 3 năm (2026-2029), đồng thời, Lào đang tổ chức thực hiện chính sách nền kinh tế độc lập, tự chủ, kêu gọi các nước bạn bè, cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác, ủng hộ Lào có thể thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển một cách thông suốt, bền vững. Do đó, chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam tiếp tục hợp tác, ủng hộ Lào trong khuôn khổ hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất nhằm đem lại kết quả thiết thực.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong quá trình kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2027 cũng như kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; nhấn mạnh chuyến thăm là hoạt động thiết thực nhằm triển khai phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.