Chuyến thăm mở ra triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Tiến sĩ Tatyana Gorchakova trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: THANH THỂ)

Đánh giá về kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8 đến 11/11 vừa qua, Tiến sĩ Tatyana Gorchakova, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học, Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển sâu rộng và thực chất hơn, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, bà Tatyana Gorchakova nhấn mạnh, Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản là văn kiện then chốt, ghi nhận giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2023.

Chuyên gia Nga nhận định Nhật Bản, với tư cách là thành viên châu Á duy nhất của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), có vai trò quan trọng trong việc kết nối nhóm này với khu vực châu Á. Trong khi đó, Việt Nam là một thành viên quan trọng của ASEAN, duy trì lập trường cân bằng trên trường quốc tế và xây dựng quan hệ mang tính xây dựng với các quốc gia có quan điểm chính trị khác nhau.

Theo chuyên gia, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều lợi ích tương đồng. Việc tăng cường quan hệ giữa hai nước không chỉ tạo tiền đề mở rộng hợp tác song phương mà còn có ý nghĩa đối với việc duy trì ổn định và an ninh khu vực.

Bà Gorchakova đánh giá các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm bao quát nhiều lĩnh vực, từ quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư đến khoa học, công nghệ, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, giáo dục, lao động và văn hóa, giao lưu nhân dân. Theo chuyên gia Nga, yếu tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là việc củng cố và gia tăng mức độ tin cậy giữa hai nước và nhân dân hai nước, tạo nền tảng để những kế hoạch hợp tác được triển khai hiệu quả.

Đề cập triển vọng hợp tác trong thời gian tới, chuyên gia Nga cho rằng điểm đáng chú ý của chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hai bên đã xác định những hướng đi cụ thể nhằm chuyển khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện thành các chương trình và dự án thiết thực hơn nữa.

Theo Tiến sĩ Tatyana Gorchakova, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bà cho rằng trình độ phát triển khoa học và công nghệ sẽ quyết định tương lai của mỗi quốc gia, do đó đây cần trở thành một trong những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, bà Gorchakova đánh giá Trường đại học Việt Nhật là một mô hình hợp tác tiêu biểu. Việc hai nước nhất trí tiếp tục phát triển trường thành trung tâm quốc tế đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học tiên tiến, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn, phục vụ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cho thấy tầm nhìn dài hạn trong hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Tiến sĩ Tatyana Gorchakova, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học, Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo bà, những kết quả này không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn có thể đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ của toàn khu vực.

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực thúc đẩy triển khai những bước đi cụ thể nhằm phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản. Để những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm sớm mang lại kết quả cụ thể, bà Gorchakova cho rằng điều quan trọng là chuyển các cam kết thành những kế hoạch hành động rõ ràng.

Đối với những dự án phức tạp, có phạm vi hợp tác rộng, việc xây dựng lộ trình triển khai với các giai đoạn, nhiệm vụ và cơ chế giám sát cụ thể sẽ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện. Bên cạnh đó, bà Gorchakova cho rằng việc Việt Nam tăng cường tìm hiểu những đặc điểm trong tư duy và văn hóa Nhật Bản, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia am hiểu Nhật Bản, sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hiệu quả hơn nữa.