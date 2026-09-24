Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Canada

Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương, đánh dấu lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Canada. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm của Toàn quyền Canada. Vì vậy, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của cả Việt Nam và Canada đối với mối quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Ảnh: qdnd.vn

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi nước, Việt Nam và Canada đã cùng tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị theo hướng toàn diện, thực chất, hiệu quả, ổn định, lâu dài trên cả bình diện song phương và đa phương, đáp ứng lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Từ mối quan hệ hợp tác nhiều mặt ngày càng tốt đẹp, hai nước đã cùng xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2017.

Hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập niên triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, không thể phủ nhận rằng, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc qua nhiều hình thức điện đàm, họp trực tuyến. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động trao đổi đoàn trực tiếp và tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương lập tức được nối lại, duy trì thường xuyên. Hai bên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tăng cường trao đổi về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện, hướng tới nâng tầm quan hệ song phương.

Cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), quan hệ thương mại Việt Nam-Canada được xem là điểm sáng trong khuôn khổ CPTPP. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN, trong khi Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba ở châu Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,9 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Canada hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 tại Việt Nam với 294 dự án đầu tư còn hiệu lực có tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,9 tỷ USD.

Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục-đào tạo, tư pháp, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương... được hai nước chú trọng thúc đẩy đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực. Canada cũng tiếp tục duy trì các dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, tổng giá trị ODA của Canada dành cho Việt Nam là gần 2 tỷ USD, tập trung vào xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em gái, phát triển nông nghiệp, nâng cao năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, an toàn thực phẩm...

Cùng với đó, Việt Nam và Canada phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, như: Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Cộng đồng Pháp ngữ, ASEAN...

Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, với nhiều thành tựu to lớn đạt được trong các lĩnh vực hợp tác, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, mở ra giai đoạn mới, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước.