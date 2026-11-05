Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản có ý nghĩa hết sức quan trọng

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Trước thềm chuyến thăm, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Ito Naoki - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam về ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như những kỳ vọng về chuyến thăm./.