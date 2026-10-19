Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bỉ mở ra cơ hội hợp tác mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Trước thềm chuyến thăm này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm./.