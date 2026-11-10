Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo đà cho hợp tác Việt-Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các hãng tin, đài truyền hình và báo lớn của Nhật Bản ngày 9/11 đồng loạt đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nhật Bản, tập trung vào cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae tại Tokyo và bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản.

Các bản tin của Kyodo, Jiji Press, NHK, Nippon TV và Nikkei đều thông tin nổi bật về việc Nhật Bản và Việt Nam đang cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bằng những chương trình hợp tác về khoáng sản thiết yếu, năng lượng, công nghệ và an ninh, đồng thời mở thêm cơ hội giao thương cho doanh nghiệp hai nước.

Kyodo, Jiji Press và Nippon TV đều đưa hợp tác về khoáng sản thiết yếu lên tiêu đề các bài viết về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Takaichi.

Theo hãng thông tấn Kyodo, hai nhà lãnh đạo xác định an ninh kinh tế là lĩnh vực hợp tác ưu tiên và nhất trí đẩy nhanh việc xây dựng các dự án cụ thể có sự tham gia của khu vực công và tư.

Tại buổi công bố kết quả hội đàm, Thủ tướng Takaichi bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo đà để hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ.

Trong lĩnh vực năng lượng, Kyodo chú ý đến các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên đã thảo luận cách phối hợp để sớm triển khai những dự án này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm hẹp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

NHK cũng đưa tin hai nước sẽ hợp tác xây dựng năng lực dự trữ dầu mỏ tại Việt Nam thông qua khuôn khổ POWERR Asia.

Theo Nikkei, phía Nhật Bản sẽ cụ thể hóa các hình thức hỗ trợ về công nghệ, đào tạo nhân lực và tài chính. Nikkei dành bài riêng cho bản ghi nhớ hợp tác về lò phản ứng module nhỏ (SMR), công nghệ hạt nhân thế hệ mới mà Việt Nam đặt mục tiêu triển khai từ năm 2040 trở đi.

Theo tờ báo, hai nước sẽ phối hợp về cung cấp công nghệ và đào tạo nhân lực cần thiết cho việc triển khai các lò phản ứng tiên tiến, trong đó có SMR. Cùng với các dự án điện LNG và hợp tác dự trữ dầu mỏ, bản ghi nhớ mở thêm một hướng hợp tác dài hạn trong lĩnh vực năng lượng.

Hãng thông tấn Jiji Press đưa tin hai nước nhất trí tăng cường phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Nippon TV dẫn phát biểu của Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản sẽ đóng góp vào mục tiêu đào tạo 100 nhân lực trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực AI do Chính phủ Việt Nam đề ra. Cam kết này gắn hợp tác công nghệ với một mục tiêu đào tạo cụ thể.

Về an ninh, đài phát thanh và truyền hình NHK đưa tin hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền.

Hai bên hướng tới việc sớm cung cấp cho Việt Nam trang thiết bị phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thông qua khuôn khổ Hỗ trợ an ninh chính thức (OSA) của Nhật Bản. NHK cũng đề cập việc Nhật Bản hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Báo chí Nhật Bản cũng chú ý đến những kết quả có tác động trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp. Trong thương mại nông sản, Nippon TV cho biết bưởi Việt Nam và nho Nhật Bản dự kiến có thể vào thị trường của nhau từ vụ tới, mở thêm đầu ra cho nhà sản xuất hai nước.

Một hoạt động nữa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự chú ý của truyền thông Nhật Bản là bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản chiều 9/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN phát)

Dành dung lượng đáng kể cho bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, NHK dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam và kim ngạch thương mại song phương lần đầu vượt 50 tỷ USD vào năm 2025.

Trên nền tảng đó, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản bước vào một chặng đường phát triển mới, trong đó thành tựu của mỗi nước mở thêm cơ hội cho nước kia và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đề cập mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời khẳng định Nhật Bản giữ vị trí quan trọng trong tiến trình này.

Hãng tin Kyodo cũng chú ý đến việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tầm nhìn cập nhật về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà Thủ tướng Takaichi công bố tại Hà Nội hồi tháng Năm. Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Nhật Bản và các nước ASEAN để giải quyết những thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Kyodo News đưa tin tại buổi họp báo chung, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh bà “tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ có bước phát triển mạnh mẽ."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết “vui mừng khi chứng kiến quan hệ hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực."

Hãng thông tấn Jiji dẫn lời Thủ tướng Takaichi cho biết hai bên sẽ “đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới” và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hai nước là “những đối tác cùng đồng hành, cùng xây dựng tương lai và cùng hưởng lợi”./.