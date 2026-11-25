Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng Phu nhân từ ngày 27-28/11, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Lào. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tới Việt Nam? Chuyến thăm gửi đi thông điệp gì về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 từ ngày 27 đến ngày 28/11/2026. Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng thời cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng. Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới. Tiếp nối chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng tới Lào vào tháng 10 vừa qua, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Một nội dung có ý nghĩa quan trọng khác của chuyến thăm là sự tham dự của Thủ tướng Saleumxay Kommasith tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 và Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12. Điều này thể hiện sự ủng hộ và đồng hành tích cực của Lào đối với Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà, đồng thời khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc củng cố đoàn kết, tăng cường liên kết và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang đan xen nhiều cơ hội và thách thức, hai hội nghị là dịp quan trọng để các nước trao đổi, thống nhất những định hướng và giải pháp thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa thiết yếu như kết nối hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng sạch, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Trong đó, hợp tác CLMV có vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực hội nhập và thúc đẩy sự tham gia sâu hơn của các nước thành viên vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực; còn ACMECS tạo khuôn khổ thuận lợi để tăng cường kết nối các hành lang kinh tế, huy động nguồn lực và triển khai những dự án hợp tác chung. Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực, hài hòa lợi ích, vì sự phát triển chung của toàn tiểu vùng.

Sự tham gia tích cực của Lào tại hai hội nghị không chỉ phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.

Có thể khẳng định rằng, chuyến thăm lần này không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, mà còn là minh chứng sinh động cho sự phát triển ngày càng sâu sắc của nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Đây vừa là sự kế thừa truyền thống quan hệ đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vừa thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc cùng đồng hành, hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về kết quả nổi bật trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Lào thời gian qua? Trong giai đoạn phát triển mới 2026-2030, hai nước cần ưu tiên những lĩnh vực và giải pháp đột phá nào để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Có thể khẳng định, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Đặc biệt, hợp tác kinh tế đang có sự chuyển biến về tư duy và phương thức triển khai: Từ hợp tác truyền thống sang liên kết phát triển dài hạn, từ khai thác tiềm năng riêng của mỗi nước sang phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối và đan xen lợi ích giữa hai nền kinh tế. Đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng để cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Về thương mại, kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 1,88 tỷ USD, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Về đầu tư, đến nay Việt Nam có 441 dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 12,7 tỷ USD. Hoạt động đầu tư ngày càng đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, chế biến, viễn thông và dịch vụ. Nhiều dự án đã phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội của Lào, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và cải thiện đời sống người dân địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai nước xác định các định hướng chiến lược nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng giao thông, logistics và năng lượng, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD và tổng vốn đầu tư đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, điều có ý nghĩa quan trọng hơn cả là hợp tác kinh tế hai nước đang từng bước chuyển từ việc gia tăng số lượng dự án và quy mô vốn sang chú trọng hơn đến chất lượng, hiệu quả và mức độ gắn kết giữa hai nền kinh tế. Yêu cầu đặt ra hiện nay là các dự án đầu tư phải tạo được giá trị gia tăng cao hơn, gắn với nhu cầu phát triển của Lào, sử dụng hiệu quả nguồn lực tại chỗ, tạo thêm việc làm và đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Trong giai đoạn phát triển mới 2026-2030, hai nước cần tập trung vào 4 định hướng và giải pháp đột phá sau:

Thứ nhất, tạo đột phá trong kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, logistics và các hành lang kinh tế. Hai nước cần ưu tiên tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng; đồng thời tăng cường kết nối cảng biển, cửa khẩu, trung tâm logistics, nâng cấp hạ tầng vận tải và đơn giản hóa thủ tục thông quan. Qua đó, phát huy lợi thế của Lào trong kết nối khu vực, mở rộng không gian phát triển và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của cả hai nước.

Thứ hai, nâng tầm hợp tác năng lượng và hình thành các chuỗi giá trị sản xuất liên kết giữa hai nền kinh tế. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo, kết nối hệ thống truyền tải điện xuyên biên giới và bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó có đường ống dẫn dầu; đồng thời chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghiệp chế biến và khai khoáng gắn với chế biến sâu. Việc kết hợp thế mạnh về tài nguyên, đất đai, năng lượng của Lào với công nghệ, năng lực chế biến và thị trường của Việt Nam sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm và tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất về thể chế, môi trường đầu tư, thương mại và kết nối thị trường. Hai nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và các cơ chế phối hợp giữa bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với những dự án trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, phát triển thương mại biên giới và hợp tác tài chính, thanh toán.

Thứ tư, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, lấy khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực làm động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng. Hai nước cần tăng cường hợp tác trong viễn thông, hạ tầng số, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, phát huy vai trò của các địa phương, nhất là những tỉnh biên giới, trong kết nối doanh nghiệp, phát triển khu kinh tế cửa khẩu và các dự án hợp tác cụ thể, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Với nền tảng quan hệ chính trị đặc biệt, sự tin cậy sâu sắc giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.

Điều quan trọng là phải chuyển hóa các cam kết chính trị và định hướng chiến lược thành những chương trình, dự án cụ thể; biến tiềm năng và lợi thế bổ trợ thành năng lực sản xuất, biến kết nối hạ tầng thành kết nối thị trường và chuỗi giá trị, qua đó tạo dựng sự gắn bó và đan xen lợi ích ngày càng sâu sắc giữa hai nền kinh tế. Đây chính là ý nghĩa thiết thực của nội hàm “gắn kết chiến lược," góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào phát triển ngày càng bền chặt.

- Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Đại sứ đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc Việt Nam và Lào tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với lợi ích và sự phát triển của mỗi nước mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Điều này được thể hiện trên một số phương diện chủ yếu sau:

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ trong đối ngoại góp phần củng cố tin cậy chính trị, bảo vệ lợi ích chiến lược và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước. Xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, có tính chất lịch sử và chiến lược, cùng nhiều lợi ích tương đồng, Việt Nam và Lào luôn coi trọng việc duy trì trao đổi thông tin, tham vấn lập trường, chia sẻ đánh giá tình hình và phối hợp hành động tại các diễn đàn quốc tế. Sự đồng thuận và ủng hộ lẫn nhau giúp hai nước chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời phát huy tiếng nói chung có trách nhiệm, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Thứ hai, trong khuôn khổ ASEAN, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Tiếp nối những đóng góp tích cực của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2024, Việt Nam và Lào tiếp tục cùng các nước thành viên thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương ASEAN và giải quyết những tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Hai nước cũng cần phối hợp triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, đoàn kết, bao trùm và phát triển bền vững.

Thứ ba, tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, sự phối hợp giữa Việt Nam và Lào có ý nghĩa thiết thực đối với lợi ích phát triển chung của toàn khu vực. Trong khuôn khổ ACMECS, CLMV, Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) và các cơ chế hợp tác Mekong với đối tác, hai nước cần tiếp tục phối hợp thúc đẩy kết nối hạ tầng, phát triển các hành lang kinh tế, hợp tác năng lượng và quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Đặc biệt, cần tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các quốc gia trong lưu vực nhằm hài hòa lợi ích, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, sinh kế của người dân và thu hẹp khoảng cách phát triển, hướng tới sự thịnh vượng chung của toàn tiểu vùng.

Thứ tư, tại các diễn đàn đa phương toàn cầu, nhất là Liên hợp quốc, Việt Nam và Lào cần tiếp tục phát huy tiếng nói chung, đề cao chủ nghĩa đa phương và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Hai nước cần phối hợp bảo vệ các nguyên tắc về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đồng thời tăng cường hợp tác ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng và tội phạm xuyên quốc gia. Đây đều là những vấn đề đòi hỏi sự đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm và hành động chung của cộng đồng quốc tế.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới, hai nước cần tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trên cả 3 trụ cột đối ngoại: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; gắn kết đồng bộ giữa hợp tác chính trị-đối ngoại với quốc phòng-an ninh và kinh tế-xã hội. Qua đó, chuyển hóa sự tin cậy chính trị và đồng thuận chiến lược thành những chương trình phối hợp, sáng kiến và kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực.

Đặc biệt, năm 2027 hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027). Đây là những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để hai nước tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của mối quan hệ thủy chung, son sắt; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, góp phần vun đắp và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.