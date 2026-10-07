Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane khẳng định chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mang một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn và đặc biệt quan trọng. Trước hết, đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng kể từ khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và đặc biệt nhất, Lào là quốc gia đầu tiên mà đồng chí Lê Minh Hưng lựa chọn tới thăm. Điều này thể hiện rất rõ nét mối quan hệ gắn kết đặc biệt, cũng như sự quan tâm tối thượng mà phía Việt Nam dành cho mối quan hệ song phương Lào - Việt Nam; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được nâng niu, giữ gìn, vun đắp và không ngừng phát triển đi vào chiều sâu.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cũng hết sức đặc biệt, khi hai nước đang bước vào năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào và Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam; Lào vừa hoàn thành việc bầu Chủ tịch Quốc hội khóa X và Thủ tướng Chính phủ mới tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X, Việt Nam cũng đang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội khóa XVI. Thời điểm này mang ý nghĩa rất lớn đối với việc tiếp nối quyết tâm chung và nâng tầm quan hệ hai nước lên một mốc phát triển mới cao hơn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Lào lần này, hai bên dự kiến sẽ ký kết và trao đổi hơn 10 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng, từ cấp Trung ương đến cấp địa phương.

Toàn bộ các văn kiện này sẽ tạo cơ sở pháp lý và chính trị quan trọng để triển khai các chương trình hành động thực tế giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; đồng thời giúp chuẩn bị kỹ về nội dung cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào – Việt Nam dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027.

Trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư Lào - Việt Nam với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo diễn đàn kết nối nhu cầu và tiềm năng hợp tác thành các dự án cụ thể.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh phía Lào kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong việc nâng tầm hợp tác kinh tế tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước, trong đó tập trung vào 3 trụ cột chính.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Thứ nhất, là kết nối hạ tầng cơ sở và giao thông vận tải. Hai bên quyết tâm thúc đẩy triển khai nhanh các dự án chiến lược về đường bộ, đường sắt, hệ thống cung ứng năng lượng và xăng dầu. Mục tiêu quan trọng là hỗ trợ Lào chuyển đổi từ một quốc gia không có đường ra biển thành “trung tâm kết nối khu vực”, góp phần giảm chi phí sản xuất, vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và gắn kết chặt chẽ hai nền kinh tế.

Thứ hai là thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều. Tạo lập các cơ chế thuận lợi nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng và chế biến sâu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thương mại biên giới để đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Thứ ba, là hợp tác toàn diện về năng lượng, giáo dục và du lịch. Khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy trao đổi và mua bán năng lượng đi vào chiều sâu; tiếp tục xây dựng các cơ sở giáo dục chung; đồng thời đẩy mạnh hợp tác du lịch theo mô hình “Một hành trình - Hai điểm đến” để thu hút du khách quốc tế và nâng cao thu nhập cho nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane đồng thời chia sẻ rằng, trong chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, phía Lào mong muốn thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá và thực chất trong việc nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với ý nghĩa to lớn của quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Để đạt được những mục tiêu này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho rằng hai bên cần tập trung vào 3 hướng hành động cụ thể. Một là về kết nối kinh tế vĩ mô và hạ tầng chiến lược. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông, năng lượng và logistics, tạo thành “xương sống” cho sự hợp tác ổn định và bền vững.

Hai là về phương châm hành động. Hai bên cần triển khai theo hướng “nhanh-sát thực-hiệu quả-thực chất”. Tất cả các bộ, ngành và địa phương hai nước cần đổi mới phương thức làm việc linh hoạt, xử lý kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và tin cậy cho doanh nghiệp hai bên đầu tư, kinh doanh.

Ba là việc thắt chặt mối gắn kết thông qua thế hệ trẻ. Song song với hợp tác kinh tế, hai bên cần đẩy mạnh giao lưu thanh niên, hợp tác giáo dục và văn hóa nhằm giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt sâu sắc cho thế hệ trẻ, những người sẽ kế thừa và tiếp tục giữ gìn, phát triển mối quan hệ vô giá này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào chia sẻ thêm trong cuối năm 2026, Lào sẽ chính thức rời khỏi Nhóm các nước kém phát triển nhất (LDC) với thời gian chuyển tiếp 3 năm, từ năm 2026 – 2029, đồng thời tích cực triển khai chính sách xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trên cơ sở đó, Lào kêu gọi các nước bạn bè và cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ để Lào vượt qua giai đoạn chuyển tiếp một cách thuận lợi và bền vững. Đặc biệt, đề nghị các đồng chí, anh em Việt Nam tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Lào trong các khuôn khổ hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã thỏa thuận.

Kết thúc cuộc trao đổi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane khẳng định chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ đóng góp quan trọng vào chuỗi hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2027, hướng tới Kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962 – 05/09/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/07/1977 – 18/07/2027); hiện thực hóa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, mang lại lợi ích thực chất cho người dân hai nước.