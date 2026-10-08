Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trước thềm chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, chung quanh mục đích, ý nghĩa chuyến thăm, tiến triển của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, cũng như kỳ vọng về kết quả chuyến thăm.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 15/10.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm diễn ra khi Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới và Trung Quốc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 trong năm đầu tiên.

Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 4/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026.

Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.

Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Sau Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác được tổ chức hiệu quả, thành công tại Hà Nội ngày 31/8/2025, Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn... Đây là đóng góp riêng, thiết thực của hai cơ quan lập pháp đối với quan hệ hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Sau Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác được tổ chức hiệu quả, thành công tại Hà Nội ngày 31/8/2025, Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn. Những định hướng được lãnh đạo cấp cao xác lập cần được tiếp nối bằng các khuôn khổ pháp lý phù hợp, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và việc theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Đây là đóng góp riêng, thiết thực của hai cơ quan lập pháp đối với quan hệ hai nước.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về những tiến triển trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong năm nay?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Có thể nói, từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước có ý nghĩa lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, tương đối toàn diện, với sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa định hướng chiến lược cấp cao và việc triển khai hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực.

Trước hết, sự tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng “3+3” về Ngoại giao, Quốc phòng, Công an. Hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng đi vào chiều sâu; phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương tiếp tục được tăng cường.

Hợp tác thực chất ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Kinh tế-thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó hợp tác kết nối đường sắt có những bước tiến mới, đang bước vào giai đoạn triển khai thực chất; hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới đang được gấp rút triển khai. Về thương mại, trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 216,1 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ, cho thấy tính gắn kết và bổ trợ ngày càng cao giữa hai nền kinh tế trong chuỗi cung ứng, sản xuất của khu vực.

Một chuyển biến đáng lưu ý là không gian hợp tác đang mở rộng sang những lĩnh vực gắn với tương lai phát triển của mỗi nước: khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực... Hai bên cùng quan tâm đến việc kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, phát triển năng lực công nghiệp và sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Một chuyển biến đáng lưu ý là không gian hợp tác đang mở rộng sang những lĩnh vực gắn với tương lai phát triển của mỗi nước: khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực... Hai bên cùng quan tâm đến việc kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, phát triển năng lực công nghiệp và sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Hai bên đang tích cực triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 và các hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”, góp phần tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị và củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Những kết quả đó cho thấy những nhận thức chung, định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đang ngày càng được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết vai trò của hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc cũng như những kỳ vọng đối với chuyến thăm lần này?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chính sách, chương trình hợp tác và những lợi ích thiết thực của hai nước.

Trên cơ sở đó, tôi kỳ vọng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đạt được những kết quả thiết thực trên 4 phương diện:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.

Thứ hai, nâng tầm và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. Thông qua Phiên họp lần thứ hai, hai bên sẽ rà soát kết quả triển khai các nội dung đã thống nhất, xác định những trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới; tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển.

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chính sách, chương trình hợp tác và những lợi ích thiết thực của hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

Thứ ba, phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong tạo dựng hành lang pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác thực chất giữa hai nước; kịp thời nhận diện và hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Thứ tư, tăng cường giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội/Nhân Đại, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, cơ quan lập pháp địa phương và nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của lãnh đạo hai nước và sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội Việt Nam, Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chuyến thăm sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!