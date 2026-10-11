Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước Việt-Trung

Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10.

Tăng cường tiếp xúc cấp cao

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, quan hệ Việt-Trung thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (14-17/4/2026) đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, với nhiều thành quả phong phú, toàn diện và thực chất; hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới; ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương....

Sáng 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên được duy trì, nổi bật là tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (3+3), Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng chống tội phạm lần thứ 9. Hợp tác tư pháp giữa hai bên tiếp tục được duy trì và phát triển thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, đào tạo cán bộ, hợp tác tương trợ tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong giao lưu dân sự, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Hợp tác địa phương diễn ra sôi động và ngày càng thực chất.

Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước được triển khai thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế (31/8-2/9/2025), cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc ký kết năm 2024 được triển khai thuận lợi. Chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và nghị viện địa phương được tăng cường.

Chiều 31/8/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai bên tổ chức thành công Gặp gỡ đầu Xuân 2026 giữa Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Khu ủy và Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại Quảng Tây, Trung Quốc (tháng 02/2026); Hội nghị thường niên lần thứ 6 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tổ chức từ ngày 28-30/5/2026.

Hợp tác kinh tế có nhiều điểm sáng

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liên tiếp (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng trưởng, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%. Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản) với kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; ta xuất khẩu 70,4 tỷ USD, tăng 14,8%; nhập khẩu 186 tỷ USD, tăng 29%; nhập siêu 115,6 tỷ USD, tăng 39,6%. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại Việt-Trung 184,2 tỷ USD, tăng 35,1%; ta xuất khẩu hơn 45,6 tỷ USD, tăng 30,9%; nhập khẩu 138,6 tỷ USD, tăng 36%; nhập siêu khoảng 93 tỷ USD, tăng 39,6%.

Lũy kế đến cuối tháng 7/2026, Trung Quốc có hơn 7.000 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD, đứng thứ 6/153 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics đạt nhiều tiến triển tích cực, hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch diễn ra sôi động. Lãnh đạo cao nhất hai bên tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 3,54 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 100,3% so với cùng kỳ, chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngoại giao nghị viện phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước Việt-Trung

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chính sách, chương trình hợp tác và những lợi ích thiết thực của hai nước.

Theo Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Phạm Thanh Bình, Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn.”

Chiều 31/8/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chuyến thăm diễn ra khi Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới và Trung Quốc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 trong năm đầu tiên.

Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 4/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc tháng 4/2026.

Sau Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc được tổ chức hiệu quả, thành công tại Hà Nội ngày 31/8/2025, Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn.

Những định hướng được lãnh đạo cấp cao xác lập cần được tiếp nối bằng các khuôn khổ pháp lý phù hợp, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và việc theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Đây là đóng góp riêng, thiết thực của hai cơ quan lập pháp đối với quan hệ hai nước./.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)