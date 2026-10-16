Chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở rộng cơ hội hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

- Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến 24-10 năm 2026.

Chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Vương quốc Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư và là chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là diễn ra sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Chuyến thăm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch, EU, Bỉ nâng tầm quan hệ, thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên xác định định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ và thúc đẩy Việt Nam - Đan Mạch trở thành hình mẫu hợp tác giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó, xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Đối với Bỉ, chuyến thăm diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Philippe vào tháng 4-2025, trong bối cảnh quan hệ hai nước có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc. Chuyến thăm tạo cơ hội để hai bên thúc đẩy bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

- Xin Thứ trưởng đánh giá về quan hệ Việt Nam với các đối tác này thời gian qua và Thứ trưởng kỳ vọng gì về chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

- Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam với ba đối tác thời gian qua phát triển hết sức tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đan Mạch, EU và Bỉ đều là những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị và lợi ích chung, hợp tác với cả ba đối tác không ngừng được mở rộng, từ những lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực chiến lược, từ hợp tác chính trị - đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Năm nay cũng là năm hai nước tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua những năm tháng lịch sử, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Ngày nay, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án do nhiều doanh nghiệp lớn Đan Mạch triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh, là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Với EU, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - EU đã phát triển sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tháng 1-2026 là dấu mốc lịch sử, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên có khuôn khổ quan hệ cao nhất với EU, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và tầm nhìn chiến lược chung trong giai đoạn phát triển mới.

Hợp tác kinh tế là một điểm sáng với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) phát huy hiệu quả tích cực sau 6 năm triển khai. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN. Các lĩnh vực hợp tác chiến lược khác như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế biển... đang ngày càng được mở rộng và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ hai bên.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018. Tôi đặc biệt trân trọng việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân văn và sự đồng hành của Bỉ trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Với những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, hai nước còn nhiều dư địa để đưa hợp tác lên tầm cao mới.

Tựu chung lại, các đối tác châu Âu có những thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các giải pháp phát triển bền vững, trong khi Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Chúng ta cùng kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm và định vị lại ở mức độ cao hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong việc nâng cao năng lực phát triển và tự chủ chiến lược của cả Việt Nam cũng như các đối tác trong giai đoạn phát triển mới của mỗi bên, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!