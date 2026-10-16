Chuyến tàu Việt Nam ghi điểm trên bảng xếp hạng quốc tế

Kết quả ghi nhận sức hút của những sản phẩm du lịch đường sắt Việt Nam, từ hành trình khám phá di sản miền Trung đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo bảng xếp hạng The Best Train Trips in the World: 2026 Readers' Choice Awards do Condé Nast Traveler công bố, Vietnam Central Heritage Connection đứng thứ 10, còn The Vietage by Anantara xếp thứ 14. Đây là hạng mục thuộc giải thưởng thường niên lần thứ 39 của tạp chí, với 798.867 lượt bình chọn cho các trải nghiệm du lịch trên toàn cầu.

Theo Condé Nast Traveler, sức hấp dẫn của những chuyến tàu nằm ở khả năng biến thời gian di chuyển thành một phần đáng nhớ của hành trình.

Qua khung cửa toa tàu, du khách có thể ngắm nhìn núi non, đồng quê, làng mạc và những vùng cảnh quan đặc sắc, đồng thời tận hưởng các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và dịch vụ.

Những khung cửa toa tàu lãng mạn của The Vietage by Anantara. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Hai tuyến tàu, hai trải nghiệm khác biệt

Đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng, Vietnam Central Heritage Connection kết nối Huế và Đà Nẵng, được đưa vào khai thác từ đầu năm 2024. Hành trình kéo dài khoảng ba giờ, đưa hành khách qua đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với giá trị di sản miền Trung.

Condé Nast Traveler nhấn mạnh mức giá vé khoảng 11 USD cho một chiều, thấp nhất trong danh sách 20 chuyến tàu được bình chọn. Trên tàu có các toa yên tĩnh phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và hai toa cộng đồng tổ chức biểu diễn âm nhạc, múa truyền thống.

Tuyến tàu tạo thêm cách khám phá miền Trung, nơi cảnh quan đầm phá, biển và núi nối tiếp nhau qua ô cửa. Thay vì chỉ sử dụng đường sắt để đi lại giữa hai thành phố, hành khách có thể tận hưởng chính cung đường như một trải nghiệm du lịch, kết hợp tìm hiểu văn hóa và di sản địa phương.

Trong khi đó, The Vietage by Anantara xếp thứ 14, đại diện cho phân khúc du lịch đường sắt cao cấp. Sản phẩm khai thác các hành trình dọc duyên hải miền Trung, kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang.

Theo giới thiệu của Condé Nast Traveler, hành trình Đà Nẵng – Quy Nhơn kéo dài khoảng sáu giờ, phục vụ bữa ăn ba món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp. Tuyến Quy Nhơn – Nha Trang có dịch vụ trà chiều với các sản vật như trứng cá muối, phô mai Việt Nam và trà cao cấp.

The Vietage by Anantara được thiết kế theo phong cách sang trọng, với sáu khoang riêng dành cho tối đa 12 hành khách. Không gian sử dụng gỗ sáng màu, mây đan và quầy bar đá cẩm thạch; cửa sổ lớn mở ra cảnh đồng ruộng, vùng ven biển và những triền núi miền Trung.

Nếu Vietnam Central Heritage Connection lấy cảnh quan và di sản làm trọng tâm, The Vietage by Anantara chú trọng ẩm thực, dịch vụ cao cấp và trải nghiệm cá nhân hóa. Hai sản phẩm thuộc những phân khúc khác nhau nhưng cùng khai thác lợi thế cảnh quan và bản sắc địa phương.

Mở rộng dư địa cho du lịch đường sắt Việt Nam

Trong danh sách năm nay, Venice Simplon-Orient-Express đứng đầu, tiếp theo là Rovos Rail và Rocky Mountaineer. Các vị trí còn lại có sự góp mặt của những hành trình nổi tiếng như Glacier Express của Thụy Sỹ, The Ghan của Australia, Napa Valley Wine Train của Mỹ và Eastern & Oriental Express tại Đông Nam Á.

Việc hai sản phẩm Việt Nam cùng góp mặt cho thấy tiềm năng phát triển những hành trình đường sắt gắn với trải nghiệm điểm đến. Giá trị của một chuyến tàu không chỉ nằm ở khả năng đưa hành khách đến nơi cần đến, mà còn ở cảnh quan, ẩm thực, văn hóa và dịch vụ được tích hợp trên suốt hành trình.

Vietnam Central Heritage Connection lấy cảnh quan và di sản miền Trung làm giá trị cốt lõi. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Với hệ thống đường sắt hiện có, Việt Nam có thể nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ những chuyến tàu có giá hợp lý, kết hợp thưởng ngoạn cảnh quan và tìm hiểu văn hóa địa phương, đến các toa tàu cao cấp gắn với ẩm thực và nghỉ dưỡng.

Những tuyến đường có cảnh quan đặc sắc như Huế – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Quy Nhơn hay Quy Nhơn – Nha Trang cho thấy đường sắt có thể trở thành một phần quan trọng trong thiết kế sản phẩm du lịch, thay vì chỉ đảm nhiệm chức năng vận chuyển.

Kết quả bình chọn của Condé Nast Traveler đưa hai hành trình Việt Nam vào danh sách cùng những thương hiệu đường sắt nổi tiếng thế giới, đồng thời mở ra thêm cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa và dịch vụ du lịch trong nước tới du khách quốc tế.