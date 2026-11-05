Chuyến tàu đưa khách đến người làm trà

Cuộc gặp bắt đầu trên toa tàu

Nữ diễn viên nâng chiếc bát trắng quá đầu, mỉm cười giữa lối đi. Hai bên là hành khách ngồi quanh những bàn nhỏ. Có người nhìn theo động tác, có người giơ điện thoại ghi lại. Ngoài cửa sổ là màu xanh cây lá. Khoảng cách giữa người biểu diễn và người xem chỉ bằng lối đi trong toa.

Biểu diễn nghệ thuật trên chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên sáng 30.10.2026. Ảnh: Tiến Minh/SGGP

Chuyến tàu khai trương ngày 30.10, kết nối ga Hà Nội với ga Lưu Xá, Thái Nguyên. Theo Sở VHTTDL Thái Nguyên, sản phẩm được ngành đường sắt và tỉnh phối hợp thực hiện trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch đường sắt giai đoạn 2026-2030. Trên hành trình có thưởng trà, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật; đến nơi, khách tiếp tục tham quan các điểm văn hóa, du lịch.

Với cách tổ chức ấy, thời gian di chuyển cũng trở thành thời gian làm quen. Người khách chưa tới vùng chè đã có dịp thử vị trà; chưa bước vào không gian văn hóa địa phương đã gặp lời ca, điệu múa. Điều đáng quý nằm ở sự gần gũi: văn hóa hiện diện ngay bên chỗ ngồi, đủ gần để người xem nhận ra nét mặt, cử chỉ của người biểu diễn.

Nhưng sức hấp dẫn của chuyến đi còn ở phần đường sau sân ga. Khách đã biết vị trà trong chén. Liệu họ có cơ hội hiểu thêm bàn tay làm ra vị trà ấy?

Từ chén trà đến vườn chè

Trong đoàn khách ngày khai trương có ông Sok Phodany, Tham tán, Phó Đại sứ Campuchia tại Việt Nam. Ông cho biết mình yêu thích trà, nhưng sau khoảng thời gian công tác ở Việt Nam, đây mới là lần đầu ông đến thăm vùng chè Thái Nguyên. Tại Hợp tác xã Trà Tiến Yên, ông trực tiếp trải nghiệm hái chè.

Chi tiết ấy cho thấy giữa yêu thích sản phẩm và biết nơi làm ra sản phẩm vẫn có khoảng cách. Trà có thể đi rất xa trong những gói hàng. Người uống chưa chắc đã có dịp nhìn cây chè, hỏi về cách chế biến hay gặp người dành công sức cho từng mẻ trà. Du lịch có thể nối khoảng cách đó bằng cuộc gặp trực tiếp.

Đoàn khách đã tham gia hái chè và tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên. Công việc thường ngày của cơ sở sản xuất trở thành nội dung để khách tìm hiểu.

Ở đây, người làm trà có thêm việc ngoài sản xuất: giải thích điều mình biết. Những lựa chọn về nguyên liệu, cách chế biến, cách thưởng thức có thể giúp khách hiểu vì sao các loại trà khác nhau. Hiểu biết ấy làm cho cuộc mua bán, nếu có, trở nên đầy đủ hơn. Người mua chọn bằng trải nghiệm; người bán được giới thiệu cả sản phẩm lẫn tay nghề.

Cơ hội kinh tế vì thế nằm trong việc tổ chức cho người có nhu cầu gặp được người có khả năng đáp ứng. Đường sắt đưa khách đến gần. Người làm trà tạo lý do để khách muốn ở lại tìm hiểu.

Phần đường cần được nối tiếp

Trước ngày khai trương, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã giới thiệu các chương trình kết hợp tàu hỏa với ô tô trung chuyển đến vùng chè, di tích và điểm du lịch cộng đồng. Đại diện ngành đường sắt cũng đề xuất theo dõi lượng khách, chi phí và phản hồi sau những chuyến dịp Festival để xác định quy mô, tần suất khai thác phù hợp. Việc duy trì tuyến vào cuối tuần sau Festival khi ấy là định hướng, còn phụ thuộc phương án vận hành và nhu cầu thực tế.

Đó là những phần việc quyết định cơ hội có đến được với người dân hay không. Xe trung chuyển thuận tiện giúp khách đi tiếp. Thông tin rõ ràng giúp họ chọn hành trình vừa sức, vừa túi tiền. Sự phối hợp giữa đơn vị lữ hành và cơ sở sản xuất giúp chủ nhà biết lúc nào có đoàn đến, cần chuẩn bị gì, dành bao nhiêu thời gian cho khách mà vẫn giữ được nhịp làm việc.

Chưa thể lấy chuyến khai trương để kết luận thu nhập của người dân đã tăng. Nhưng đã có điều cụ thể đáng ghi nhận: từ chỗ được giới thiệu qua sản phẩm, người làm trà có thêm cơ hội giới thiệu chính công việc của mình. Và người vốn yêu trà đã có chuyến đi đầu tiên tới vườn chè.

Khi đoàn tàu trở về Hà Nội, hành khách có thể mang theo gói trà mua ở nơi vừa đến. Nếu chuyến đi được chăm chút đến tận cuộc gặp với người làm trà, thứ theo họ về còn là hiểu biết về công sức phía sau hương vị. Chén trà sau đó vẫn nhỏ như trước, nhưng câu chuyện để kể bên chén trà đã dài hơn.